Il discorso perfetto è una commedia folle e geniale: il flusso di coscienza di un uomo in crisi interpretato dal bravissimo Benjamin Lavernhe

Il discorso perfetto, film su Rai 3 diretto da Laurent Tirard

La prima serata di Rai 3, giovedì 7 agosto 2025, alle 21:20, prevede la messa in onda della commedia francese, del 2020, Il discorso perfetto. Con il titolo originale Le discours, il soggetto è tratto dal romanzo omonimo di Fabrice Caro, conosciuto come Fabcaro in Francia.

Alla sceneggiatura e alla regia del film Il discorso perfetto c’è Laurent Tirard, conosciuto per Asterix e Obelix: Al servizio di sua maestà (2012) che prima di dedicarsi alla regia è stato per anni uno dei più importanti critici cinematografici a livello internazionale, con la pubblicazione della collana Lezioni di cinema, in cui sono raccolte le interviste che per sette anni ha realizzato con Woody Allen, David Lynch, Martin Scorsese e altri mostri sacri. La casa di produzione è Les Films sur mesure ed è distribuito da I Wonder Pictures.

Protagonista assoluto del film Il discorso perfetto è Benjamin Lavernhe, di formazione teatrale e membro della prestigiosa Troupe de la Comédie – Française, che interpreta Adrien. Il film scorre attraverso il dialogo interiore e i flashback di questo personaggio in un turbine di situazioni estremamente comiche. Il cast lo accompagna con la stessa bravura e include Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel e Guilaine Londez.

La trama del film Il discorso perfetto: un uomo in rotta con la fidanzata deve parlare al matrimonio della sorella

Il discorso perfetto inizia con la relazione di Adrien e Sophie che dopo tanti anni si interrompe, perché lei vuole prendersi una pausa di riflessione. Sono trascorsi 38 giorni dalla rottura e Adrien, non riuscendo a resistere, le scrive un messaggio che la donna visualizza ma al quale non risponde.

La stessa sera viene invitato a cena dai suoi con la sorella Sophie e il suo futuro cognato Ludo, il quale gli chiede di fare un discorso al suo matrimonio. Adrien è sconvolto da questa responsabilità, anche perché non sopporta Ludo e la sua spocchia da sapientone e nemmeno i suoi famigliari, con il padre che non fa altro che rivangare il passato e la madre che non lo ascolta mai veramente.

Durante la cena, Adrien buca la quarta parete rivolgendosi al pubblico e ricorda le fasi principali della sua relazione con Sonia, il loro incontro, il loro primo appuntamento, chiedendosi a che punto la loro complicità abbia iniziato a deteriorarsi e se Sonia non lo avesse già sostituito con un certo Romain. Immagina diversi scenari per il famoso discorso, uno brillante e costellato di giochi di prestigio di cui sa di essere completamente incapace, altri uno più catastrofico dell’altro.

Per dessert, arriva una sorpresa: invece della tradizionale torta allo yogurt di sua madre, c’è una crostata di pere e cioccolato preparata da sua sorella. Ludo si lascia andare a una piccola critica che Sophie fa fatica a digerire, e Adrien, che ha finalmente ricevuto un messaggio sul cellulare, si entusiasma per la torta di sua sorella per risollevare l’umore. Poi si rende conto che il messaggio proviene davvero da Sonia.

Arriva quindi il giorno del discorso di Adrien al matrimonio di Sophie e Ludo: cosa combinerà la pecora nera della famiglia? E Sonia sarà con lui al matrimonio?