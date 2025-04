Il figlio di Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare, è sempre più la fotocopia di nonno Eros. E un video recente, in cui suona il piano, lo prova.

Tale nonno, tale nipote. Il figlioletto di Aurora Ramazzotti pare stia diventando, anno dopo anno, la versione “mini” di nonno Eros. Con lui, infatti, sembra condividere la passione per la musica e (forse) anche il suo indubbio talento.

Il piccolo Cesare, che Aurora ha avuto insieme al compagno e futuro marito Goffredo Cerza, sta crescendo a vista d’occhio e a 2 anni pare già avere una personalità ben definita. È pieno di vita e sempre allegro, almeno stando dai video e dalle foto pubblicate regolarmente dalla mamma sui social. E sembra avere già un futuro scritto nel mondo della musica.

Il piccolo Cesare è tale e quale a nonno Eros Ramazzotti: il video che lo prova

Un recentissimo video in cui Cesare è impegnato a suonare il pianoforte ha senz’altro interito i fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Sebbene il bambino sia ripreso di spalle, è chiara – dalla posizione assunta – l’attenzione massima che sta riponendo in ciò che sta facendo. “Il DNA di nonno Eros Ramazzotti”, appare scritto in sovrimpressione a mo’ di didascalia nel video live.

L’arrivo del primo figlio ha prevedibilmente convolto la vita della giovane Aurora e del compagno Goffredo. “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore”, aveva scritto l’influencer e conduttrice sul suo seguitissimo account Instagram il giorno del secondo compleanno di Cesare.

“Non avevo conosciuto la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce”. La giovane è così innamorata del figlio da aggiornare costantemente i fan sui suoi piccoli progressi. Lo scorso gennaio aveva mostrato a tutti gli emozionanti primi passi del bambino, e sono davvero commoventi i video dei momenti intensi trascorsi con la nonna Michelle, che passa moltissimo tempo in casa con loro.

Secondo figlio in arrivo?

Date le forti emozioni che il piccolo Cesrae le sta dando e il profondo amore che sembra legarla al compagno Goffredo, molti fan si sono chiesti se Aurora stia pensano di allargare ulteriormente la famiglia e avere un secondo figlio. Un’eventualità di cui lei stessa ha parlato nel corso di un podcast piuttosto recente.

“C’è dentro di me l’ipotesi di un altro figlio, però è ancora lontana”, aveva rivelato, aggiungendo di voler prima “riprendere possesso di me stessa, del mio corpo e di quello che può fare”. Insomma, la porta per un secondo bebè resta aperta e sono già in molti a sperare che il lieto annuncio venga fatto dopo il chiacchierato matrimonio con Goffredo.