Il dolce sonno della morte/ Su Rai 2 il film con Matthias Brandt

Il dolce sonno della morte va in onda oggi, 4 aprile, a partiredalle ore 17.25 su Rai 2. La pellicola in questione ha come titolo Il dolce sonno della morte. Questo film può senza alcun dubbio essere incluso tra i thriller. Gli interpreti principali del dolce sonno della notte sono Matthias Brandt, Marleen Lohse e Manfred Zapatka. Questa pellicola ha avuto la sua distribuzione nell’anno 2016. Il regista del thriller in esame si chiama Marco Kreuzpaintner. Questi è un artista tedesco molto conosciuto, che ha diretto un altro importante film dal titolo Sommersturm.

Kreuzpaintner inoltre ha avuto la fortuna di essere il regista di un lungometraggio hollywoodiano dal titolo Trade-Welcome to America. La sceneggiatura del Dolce sonno della morte è stata scritta poi da Holger Karsten Schmidt. In questa pellicola recita Matthias Brandt, che è noto per aver fatto parte del cast di alcune serie come Babylon Berlin.

Il dolce sonno della morte, la trama del film

Per quanto concerne la trama del film Il dolce sonno della morte, bisogna dire che parla di una vacanza. In particolare, i coniugi Anya e Frank decidono di passare qualche giorno rilassante sul Mar Baltico. Nel corso del loro viaggio, però, accade qualcosa di molto spiacevole. I figli della coppia, infatti, spariscono nel nulla. Nessuno sa dove si trovano i due bambini. I piccoli scompaiono mentre si trovano a bordo dell’imbarcazione della famiglia, approfittando di un momento di distrazione dei genitori. I bambini hanno rispettivamente sei e undici anni ed appartengono ad una famiglia che non è per nulla benestante. Anya e Frank, infatti, non sono ricchi, anzi hanno delle disponibilità economiche molto ristrette. Tutto questo esclude il fatto che i due fratelli siano stati rapiti per ottenere un riscatto dai loro familiari. Le ricerche della polizia si ritrovano ben presto ad un punto morto. Per questa ragione, Anya fa una scelta definitiva. La donna, allora, decide di cercare da sola i propri figli, senza l’aiuto della polizia locale. Dopo qualche tempo, si scopre quindi un’inquietante verità sul padre di Frank che potrebbe avere a che fare con il rapimento dei due bambini. Il padre dell’uomo è stato in passato una spia, dipendente cronico dell’alcol, al servizio della Repubblica Democratica Tedesca. Questo scomodo segreto farà luce su dove siano finiti i figli di Anya.

