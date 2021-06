Il dolce suono del tradimento/ Su Rai 2 il film con Max Ryan (oggi, 19 giugno)

Il dolce suono del tradimento va in onda oggi, sabato 19 giugno, alle 21,05 su Rai 2. È una pellicola del 2019 girato in America dalla regista Tara Cowell-Plain. Gli interpreti principali sono Helena Mattson, Gina Holden, Max Ryan, Danielle C. Ryan. Il genere è quello thriller/crime che ha ispirato tanto serie televisive, anche questa pellicola è rivolta solo al pubblico televisivo. È la prima volta che viene trasmesso in chiaro su una rete televisiva e si consiglia la visione ad un pubblico adulto. Girato in maniera intelligente ha diversi spunti che riescono a far crescere l’attesa per un finale pieno di colpi di scena. Questo ci porta al consiglio di rimanere incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Il dolce suono del tradimento, la trama

Passiamo ora alla trama de Il dolce suono del tradimento. La violinista Danielle, dopo aver effettuato un tour torna nella sua città natale soddisfatta e felice. La donna è fidanzata con un importante direttore d’orchestra che in realtà ha un matrimonio segreto.

La moglie Victoria, consapevole dei suoi tanti movimenti e stanca della bassa considerazione del marito decide di vendicarsi. La vita di Danielle è in serio pericolo, ma il rischio è quello che anche sua sorella, con la quale ha appena riallacciato i rapporti possa essere coinvolta nel piano di vendetta.

