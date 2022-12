Il domani tra di noi/ Su Rete 4 il film con Idris Elba e Kate Winslet

Il domani tra di noi, film di Rete 4 diretto da Hany Abu-Assad

“Il domani tra di noi” è il film di genere drammatico-sentimentale che Rete 4 ha in serbo per i suoi telespettatori oggi, 6 dicembre 2022, alle ore 21.20. Si tratta della trasposizione cinematografica di uno dei tanti romanzi di Charles Martin, nella fattispecie il libro in questione è “The Mountain Between Us”, edito nel 2011. La regia è del palestinese Hany Abu-Assad, il cast è formato da Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Vincent Gale e Dermot Mulroney. Il film è stato proiettato per la prima volta nel settembre 2017 in occasione del “Toronto International Film Festival”.

In Italia è arrivato sul grande schermo nel novembre 2017. L’attore britannico Idris Elba è stato il protagonista della serie televisiva poliziesca Luther e per questo lavoro ha ottenuto il Golden Globe e diverse candidature al Premio Emmy. L’ultimo film interpretato da Idris Elba è uscito nell’agosto del 2022, stiamo parlando di Beast, una pellicola di genere thriller diretta dal regista, proddutore e attore islandese Baltasar Kormákur. Nel 2018 il nome di Idris Elba compare sulla rivista settimanale americana People dove gli viene riconosciuto il titolo di “uomo più sexy al mondo”.

Il domani tra di noi, la trama del film

In Il domani tra di noi è inverno e tutto ha inizio nel bel mezzo di una tempesta di neve. Due perfetti sconosciuti si trovano insieme al gate aspettando di prendere l’unico volo ancora disponibile. La donna si chiama Alex Martin (Kate Winslet), affermata fotoreporter desiderosa di raggiungere Denver per sposarsi, l’uomo è un medico di nome Ben Bass (Idris Elb) che l’indomani deve eseguire un intervento chirurgico su un ragazzino. Purtroppo, a causa delle condizioni metereologiche sfavorevole, anche l’ultimo volo è destinato ad essere cancellato.

Alex deve necessariamente partire e chiede a Ben di prendere insieme a noleggio un aereo privato. Il mezzo privato è guidato da un pilota in gamba, in grado di volare nonostante il maltempo. Un incidente fa cadere l’aereo mentre vola sulla regione statunitense delle Montagne Rocciose, il Colorado. Per fortuna i due passeggeri si salvano, l’impatto non li uccide ma riportano ferite abbastanza gravi. Ritrovatisi da soli sulla cima di una montagna completamente coperta d neve, Alex e Ben sono consapevoli che per uno sbaglio commesso dal pilota, difficilmente arriveranno i soccorsi, quindi per cercare di sopravvivere c’è soltanto una cosa da fare: cercare al più presto un riparo. I due superstiti, sconosciuti fino a qualche ora prima, si vedono costretti ad agire insieme unendo le proprie forze per salvarsi. Il viaggio che la fotoreporter e il medico dovranno percorrere insieme darà loro modo di raccontarsi le proprie vite fino a scoprire di essere reciprocamente attratti.











