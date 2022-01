Il domani tra di noi/ Su Rete 4 il film con Idris Elba e Kate Winslet

Il domani tra di noi sarà trasmesso su Rete 4 oggi, domenica 2 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. Il film è stato distribuito da 20th Century Fox e prodotto da Chernin Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation. La pellicola del 2017 è diretta da Hany Abu-Assad, in 18 anni di carriera ha diretto 7 film, tra i più recenti ricordiamo: The Idol, Omar, The Courier. Nel 2005 vince 1 premio European Film Awards come migliore sceneggiatura per Paradise Now. Nel cast troviamo Idris Elba, in 20 anni di carriera ha interpretato 37 film e 3 serie televisive ha ricevuto 5 nomination e vinto 1 Golden Globe come migliore attore in una miniserie per la Tv per Luther, inoltre ha ottenuto 2 nomination BAFTA e ha vinto 2 premi SAG Awards come migliore attore non protagonista per Beasts of No Nation e miglior attore in una miniserie per Luther.

La protagonista femminile è Kate Winslet vincitrice nel 2009 del Premio Oscar come migliore attrice protagonista per il pluripremiato – The Rider – Nei 28 anni di carriera l’attrice ha interpretato 39 film e 1 serie televisiva. Nonostante si sia fatta notare fin da ragazzina in alcune comparse televisive, il pubblico la nota in Titanic dove ha recitato accanto a Leonardo DiCaprio e guadagna una nomination all’Oscar come migliore protagonista. Altri attori che compongono il cast sono: Vincent Gale, Dermot Mulroney e Lucia Walters.

Il domani tra di noi, la trama del film: unire le forze per sopravvivere

Il domani tra di noi racconta la storia di due sconosciuti che per ironia della sorte si trovano a unire le loro forze per sopravvivere. Il film inizia con una tempesta invernale. Due passeggeri sconosciuti sono al gate ed è qui che fanno il loro primo incontro. Sono in attesa di imbarcarsi sul volo che li porterà a destinazione. Ashley Knox è una famosa fotoreporter in viaggio per organizzare il suo matrimonio. Ben Payne è un medico chirurgo di ritorno da una conferenza e deve tornare a casa, perché il giorno dopo ha in programma un’operazione chirurgica. Purtroppo a causa del maltempo il volo vien cancellato e ad Ashley viene l’idea di noleggiare un aereo privato e chiede a Ben se vuole contribuire alla spese dividendo il mezzo. L’uomo accetta e si imbarcano. Il pilota con maestria e professionalità riesce ad aggirare la tempesta, ma poi per un errore umano l’aereo precipita mentre sta sorvolando le montagne del Colorado. Fortunatamente Ben e Ashley riescono a uscirne vivi dall’impatto, ma riportano addosso ferite molto gravi. Solitari e dispersi sulla cima della montagna innevata, cercano di trovare una soluzione, visto che per un errore del pilota, è impossibile che arrivino le squadre di soccorso per salvargli la vita. La fotoreporter e il medico devono unire le loro forze e le proprie conoscenze personali e affrontare i pericoli per trovare il prima possibile un rifugio e individuare la presenza dell’uomo nei paraggi. Nell’impervio viaggio avranno modo di conoscersi attraverso i racconti personali, dare spazio ai ricordi e alle confidenze tanto da nascere tra i due un’attrazione fisica inaspettata.

