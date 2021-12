Il dono più grande/ Su Canale 5 un altro film di Natale

Il dono più grande, film di Canale 5 diretto da Craig Clyde

Il dono più grande va in onda oggi, 27 dicembre 2021, con inizio alle ore 14,45 su Canale 5. Il pomeriggio dunque si tingerà di rosa, verde e rosso con una produzione canadese datata 2020 con le regia del cineasta americano Craig Clyde, non solo regista, ma anche attore e sceneggiatore per il cinema su grande e piccolo schermo. Nel film, come vuole il genere la protagonista è femminile e porta il nome di Jessica Morris, americana della Florida, conosciuta soprattutto nel mondo anglo sassone anche se in Italia qualcuno la potrà ricordare per alcuni titoli della sua filmografia, come ‘Bloody Murder’, teen horror il cui mostro ha una maschera come Jason di ‘Venerdì 13’ e si chiama proprio … Jason!

Mi sono perso il Natale/ Su Italia 1 un pomeriggio dedicato al Santa festa

Ma Jessica Morris va ricordata anche per la sua attività nelle serie Tv, soprattutto nelle soap americane come ‘Una vita da vivere (One Life to Live)’, ‘The Wrong’, thriller televisivi composti da piccoli film per ogni puntata, ‘Rosewood’ diffusa in Italia dalla programmazione Sky. Al suo fianco Mia Topalian, attrice esperta in film per il piccolo schermo tra i quali ricordiamo soprattutto ‘Tutti i sospetti su mia madre’ e l’attore Bailey Chase, al cinema noto per ‘Due gemelle per un papà (Billboard Dad)’, ‘Il ragazzo della porta accanto (The Boy Next Door)’ e l’adventure ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ al fianco di Ben Affleck e Kevin Costner, su piccolo schermo soprattutto per ‘Buffy l’ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer)’, ‘Uglu Betty’, ‘CSI – Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation)’, la vera e propria star del cast.

Natale ad Angel Falls/ Su Rai 2 il film con Rachel Boston

Il dono più grande, la trama del film: Jennifer e le sue barriere mentali

Leggiamo la trama de Il dono più grande. Jennifer è un’adolescente cinica e supponente, viziata ma non dalla sua famiglia, piuttosto piena di barriere mentali nei confronti di ciò che non rispecchia il suo canone esistenziale di piccola principessa oramai quasi adulta ma ingenua e poco incline all’empatia. Per questo motivo litiga con la madre, malata e spesso a letto per problemi seri, sino al momento nel quale il padre le impone di svolgere un’attività di volontariato presso un rifugio per emarginati senza tetto della sua città, luogo nel quale Jennifer si era imbattuta pochi giorni prima, uno specchio di una realtà che lei ha sempre voluto evitare.

La mia favola di Natale/ Su Rai 2 il film con Alexis Knapp

La sua esperienza in questo luogo di abbandono, e di nuove speranze, le cambierà il modo di vivere e vedere le cose; la nuova prospettiva e le esperienze di vita incontrate la cambieranno al punto di trovare anche un amore intenso, reale, non effimero e superficiale, ritrovando i valori della famiglia e del Natale in arrivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA