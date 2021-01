Il Dottor Zivago/ Su Rete 4 il film con Omar Sharif (oggi, 1° gennaio 2021)

Il Dottor Zivago va in onda su Rete 4 oggi, 1° gennaio, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di un capolavoro cinematografico appartenente al genere melò che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 1965. Questo film è stato diretto da David Lean mentre la sceneggiatura è stata curata da Robert Polt. Il cast del film figura grandi attori di Hollywood come Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guiness e Rod Steiger. La fotografia di questo film è stata curata da Freddie Young mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Maurice Jarre.

Il Dottor Zivago, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Dottor Zivago. Yuri e Lara sono due giovani che si conoscono prima dell’avvento della Grande Guerra. Entrambi sentono una forte attrazione l’uno per l’altra, una sorta di feeling indissolubile che li lega oltre il destino. Tuttavia, entrambi sono sposati: Yuri si è unito tempo prima alla cugina Tonya mentre Lara è stata data in moglie all’idealista Pasha. Ad ogni modo, scoppia la Grande Guerra e Yuri è costretto ad andare al fronte. Incredibilmente però, dopo aver subito le angherie della guerra, Yuri ritrova il suo grande amore. Lara infatti sta servendo come infermiera in un campo ed anche lei è stupita nell’incontrare in quel momento così particolare proprio Yuri. Dopo la fine della guerra comunque, si deve ritornare alla normalità e le cose sono molto cambiate.

Il marito di Lara, Pasha, è diventato un membro di alto rango del partito comunista che ormai è al potere dopo aver compiuto la rivoluzione d’ottobre. La famiglia di Yuri invece è in miseria. L’uomo decide di ritirarsi sugli Urali e sarà proprio lì che Lara lo andrà continuamente a trovare, divenendo la sua amante segreta. Tuttavia, la felicità non durerà molto ed entrambi dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni adultere.



