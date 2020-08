Il dottore vi ucciderà subito/ Su Rai 2 il film con Gina Vitori (oggi, 8 agosto 2020)

Il dottore vi ucciderà subito va in onda su Rai 2 oggi, 8 agosto 2020, con inizio alle ore 21,05. Già dal titolo si evince la sottile tensione cinematografica rivolta al telespettatore: chiaramente ispirato anche a quel genere letterario nel quale vince in tutto il mondo lo scrittore americano Robin Cook, il film offerto in prima serata da Rai 2 si compone di sottile trame sul filo dell’alta tensione. Regista de ‘Il dottore vi ucciderà subito’, il britannico Rob Pallatina, direttore di pellicole votato alla tensione, in passato apprezzato con blockbuster per piccolo schermo come ‘Nazi Overlord’ o ‘Fortune cookie’. Per il cast la produzione sceglie invece attori navigati nelle produzioni home-cinema come la giovane promettente Gina Vitori, esperta in ruoli anche dinamici, film d’avventura, mentre la sua controparte maschile, il famigerato dottore assassino, è Anthony Jensen.

Il dottore vi ucciderà subito, la trama del film

Ecco la trama de Il dottore vi ucciderà subito. Il dottor Vincent riesce a salvare da morte quasi certa, in seguito ad un drammatico incidente con gli sci, la bella Sarah. La ragazza, assieme al fidanzato Duncan, s’infortuna sulle piste da sci: Duncan è chiaramente fuori di se per il troppo alcool e flirta con una bellissima insegnate di sci proprio sulla pista percorsa dalla fidanzata che vede la scena, si distrae, cade rovinosamente per la velocità riportando fratture e traumi importanti. Inizia quindi una lotta contro il tempo per salvare la vita della ragazza: sia la gamba, in pericolo di definitivo handicap, che la vita stessa, sono brillantemente curati dal maturo ma affascinante dottor Vincent, un chirurgo rinomato anche per la sua propensione al flirt con le pazienti.

Inizia quindi un gioco nel quale Sarah si trova, suo malgrado, coinvolta, un gioco nel quale il dottore è un gatto e la ragazza un topolino prima salvato, poi, in questo diabolico intreccio erotico, preda di una potenziale escalation perversa. Il dottore ha dalla sua parte anestetici, cartelle cliniche, tutto l’occorrente per fare ciò che vuole di Sarah, mentre la ragazza ha un’unica arma, la voglia di vivere, salvarsi, guarire, fuggire dalle trame del perverso chirurgo che si rivela per ciò che è effettivamente, un demone col camice.



