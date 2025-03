Il ‘dramma amoroso’ tra Helena e Zuedi incuriosisce persino Damiano David dei Maneskin

Anche Damiano David segue il Grande Fratello. Il celebre cantante dei Maneskin è un vero e proprio appassionato del programma di Alfonso Signorini, anche se per evidenti motivi non riesce a seguire tutte le puntate. In una simpatica intervista rilasciata ad una radio tedesca, l’artista ha parlato delle dinamiche che hanno catalizzato il suo interesse nelle ultime settimane, soffermandosi su due concorrenti molto chiacchierate come Helena e Zeudi.

“Helena e Zeudi? Sì, so che c’è questa storia d’amore in corso, ma non conosco i dettagli. So solo che c’è un sacco di drama legato a queste due ragazze. Onestamente, non ho indagato troppo sulla questione”, ha ammesso. “E’ impossibile non conoscere il Grande Fratello, anche se non vedo le puntate interne seguo le clip su internet”, ha confidato il frontman dei Maneskin.

Damiano David sul Grande Fratello: “Stare in quella casa è una follia”

“La gente lì dentro la casa impazzisce davvero”, il commento divertito Damiano. “I vip entrano e fanno dei casini. Tutto questo però è molto divertente”, ha affermato ancora l’artista. Chissà quindi chi tiferà in vista della finale di lunedì, con una lotta serata per il titolo di vincitore. Una cosa è certa, lui preferisce essere spettatore che protagonista.

“Io al Grande Fratello? No, non mi piacerebbe fare il concorrente”, ha precisato Damiano, il quale probabilmente si sentirebbe soffocare in una realtà così stringente. “Sono chiusi in una casa per sei mesi. Venti persone per sei mesi. Impazzisci. È una follia”, ha detto.

Damiano David al Grande Fratello? “Sarebbe interessante guardarlo da dentro ma…”

Qualcuno ha forse pensato ad una battuta o ad uno scherzo, ma è stato lo stesso artista a ribadire più seriamente i suoi concetti. “Non è una presa in giro. Capisco i concorrenti dentro la casa. Per quanto mi riguarda sono fin troppo bravi nel mantenere la calma”, ha detto.

“Partcipare? No, ma sarebbe interessante guardarlo dall’interno. Però non lo so… forse è meglio tenerlo come guilty pleasure”, ha concluso ironico Damiano David. Le sue dichiarazioni stanno già facendo discutere i fan in rete…