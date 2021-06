Il dubbio della verità/ Su Rai 2 il film con Danica McKellar (oggi, 9 giugno)

Il film Il dubbio della verità andrà in onda oggi, mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 15.45 nel primo pomeriggio di Rai 2. La pellicola di genere thriller è stata diretta da Richard Gabai e girata nel 2013 con il titolo originale di The Wrong Woman. Fanno parte del cast attori che già sono conosciuti al grande pubblico per la partecipazione seppur non di rilievo in piccole produzioni. Ci sono Danica McKellar nel ruolo di Ellen, Jonathan Bennett che interpreta Ben, Jaleel White e Fred Dryer che saranno i due detective, Jim O’Heir, Alicia Lagano, Jennifer Aspen. Le musiche sono state realizzate da Sean Murray.

Il dubbio della verità, la trama del film

Protagonista della pellicola Il dubbio della verità è Ellen, madre e moglie amorevole che passa le sue giornate a prendersi cura della sua famiglia. Si tratta id una lavoratrice instancabile a cui non manca nulla, l’affetto dei proprio cari, una bella casa e un buon lavoro. Un giorno però le cose sono destinate a cambiare, suona alla sua porta un poliziotto informandola di essere accusata di tentato omicidio. La donna inizialmente non comprende la gravità della situazione, consapevole di non aver commesso alcun crimine.

Col passare dei giorni però le prove che indicano proprio Ellen come autrice del reato sono sempre più schiaccianti tanto che tutti coloro che credeva essere amici iniziano a dubitare di lei. Persino il marito, un poliziotto è ormai convinto della colpevolezza della moglie. Ad un certo punto, la stessa Ellen, in preda alla disperazione arriva a pensare di essere davvero l’autrice di un efferato crimine senza però ricordarlo. La vittima infatti è l’amante del marito e dunque i sospetti inizialmente ricaduti sul coniuge sono poi passati su di lei. Dopo aver dato fiducia ad un legale che appare incompetente, Ellen capisce che è arrivato il momento di farsi giustizia da sola e trovare il vero colpevole.

