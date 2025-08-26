Politiche green sostenute da studi scientifici gonfiati, il caso del rapporto su Nature smentito subito dopo la revisione dei dati ma pubblicato lo stesso

Le politiche green a livello globale sono state spinte per la maggior parte da studi scientifici e dati emersi nelle ricerche che sono poi stati utilizzati a fini politici per sostenere tesi catastrofiste, soprattutto per il futuro, e quindi sostenere la necessità di un cambiamento rapido. A volte però questi stessi documenti non sono risultati adeguati per la pubblicazione, eppure usati lo stesso pur di ottenere risultati. Uno dei casi più eclatanti, come sottolinea un articolo del quotidiano La Verità è quello dello studio apparso sull’autorevole rivista scientifica Nature, che analizzava le connessioni tra disastri naturali provocati dal cambiamento climatico e crisi economica.

SCENARIO ENERGIA/ Pichetto Fratin: così abbasseremo i prezzi e riporteremo il nucleare in Italia

L’indagine nel 2024 metteva in evidenza perdite e cali di reddito enormi, derivati dal mancato contrasto alle emissioni, che sarebbero andati a peggiorare anche con l’introduzione immediata di misure drastiche. La previsione fu subito rilanciata dai media mondiali, e successivamente impiegato anche per influenzare le banche ad adottare una linea comune in base alle statistiche allarmanti. Il problema però è che tali dati non erano stati sottoposti a revisione, pertanto le conclusioni riportate non potevano essere considerate valide.

AUTOMOTIVE, DATI CHOC/ "-17,3%, mln di lavoratori a rischio, bisogna fare come gli agricoltori a Bruxelles"

Studio sui danni da cambiamento climatico di Nature non era stato revisionato ma fu pubblicato lo stesso

Il quotidiano La Verità ha analizzato gli errori dello studio “The economic commitment of climate change” pubblicato su Nature nel 2024, che fu uno dei documenti chiave usati dalla politica e dalle banche per spingere sulle nuove linee guida green. Nonostante la ricerca sia stata notevolmente pubblicizzata come veritiera infatti, i dati contenuti non erano stati rivisti. Tanto che poco dopo la stessa rivista fu costretta a mettere in evidenza un nuovo studio che ne mostrava le contraddizioni e conclusioni non esatte.

NUCLEARE/ Monti (presidente AIN): cosa resta da fare (bene) per passare alla scelta operativa

Diversi scienziati avevano già sollevato dubbi sulla credibilità delle statistiche, gonfiate per risultare catastrofiche ma in realtà prodotte senza alcuna base scientifica, specialmente per quanto riguarda la stima dei danni che parlava di una perdita di 38 trilioni di dollari l’anno. Nonostante le critiche, arrivate durante la fase di revisione e l’articolo successivo che smentiva la validità del precedente, il rapporto fu comunque diffuso ampiamente dai media internazionali, compresi giornali autorevoli come il Washington Post e Der Spiegel, spingendo poi anche la politica ad usarlo come attendibile per puntare sulla necessità di urgenti cambiamenti per combattere il cambiamento climatico.