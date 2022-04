Il Fantasma di Kiev è morto: ha abbattuto 40 aerei russi/ Ecco chi era l’eroe ucraino

E’ morto il Fantasma di Kiev, il pilota di caccia dell’aviazione ucraina considerato un vero e proprio asso. Il militare, la cui identità è sempre rimasta all’oscuro e che all’inizio del conflitto con la Russia, a fine febbraio scorso, era stato celebrato come un eroe della propria nazione dopo aver abbattuto almeno 40 aerei di Putin, di cui sei solo nel primo giorno di guerra, è morto lo scorso 13 marzo.

Inizialmente la notizia del decesso del Fantasma di Kiev era stata smentita, per poi essere confermata dalle autorità ucraine, che hanno anche rivelato l’identità del pilota per rendergli omaggio, leggasi il maggiore Stepan Tarabalka. Ad annunciare la scomparsa del “Fantasma di Kiev” è stato l’autorevole quotidiano Times, citando fonti ucraine che avrebbero svelato che il maggiore, padre di un bambino, sarebbe stato abbattuto durante un combattimento aereo contro “soverchianti forze nemiche”.

IL FANTASMA DI KIEV E’ MORTO: LE PAROLE DEI SUOI GENITORI

Il militare, che lascia oltre al figlio Yarik di 8 anni, la moglie Oleina, è stato insignito della massima onorificenza ucraina, leggasi l’Ordine della Stella d’Oro, per il suo coraggio in combattimento, oltre che il titolo postumo di Eroe dell’Ucraina. In ogni caso i genitori non hanno potuto confermare che il loro figlio fosse realmente il Fantasma di Kiev: “Tutto ciò che sappiamo – le parole di Evon e Nahtalia, papà e mamma di Stepan, come si legge su Tgcom24.it – è che nostro figlio stava conducendo una missione di volo. Ha compiuto la missione, ha fatto il suo dovere. Ma non è più tornato a casa”.

I genitori del “Fantasma”, intervistati pochi giorni fa da Npr, hanno poi raccontato che il sogno del loro figlio fosse sempre stato quello di pilotare un aereo da combattimento, dopo essere cresciuto a Korolivka, vicino ad una base aerea: “già da piccolo sognava il cielo, e sperava di poter un giorno volare sopra le nuvole. Diventare un pilota era il suo sogno, e lui ci ha messo tutto se stesso per farcela”.











