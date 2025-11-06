Paola Concia e Lucetta Scaraffia sulla deriva intollerante del femminismo di oggi: "Il pensiero woke ha annullato le identità biologiche"

La studiosa ed attivista per i diritti delle donne Anna Paola Concia, insieme a Lucetta Scaraffia, ha pubblicato un libro nel quale si parla della trasformazione del dei movimenti femministi, intitolato “Quel che resta del femminismo“. Un volume che contiene alcune riflessioni sulle derive intolleranti di alcune frange estreme dei gruppi, nati per difendere l’uguaglianza, ma che sono finiti per esercitare discriminazioni. In particolare, come spiega l’autrice al quotidiano La Verità, questo avviene oggi sistematicamente nella cultura woke, che addirittura teorizza la scomparsa della donna come identità, proponendo un modello suprematista che distingue tra vittime, sostenendo principalmente quelle considerate meno privilegiate.

Emarginando quindi quelle meno degne di considerazione come appunto le femmine biologiche, bianche, che non appartengono ad alcuna minoranza etnica, non più inserite tra gli oppressi ma tra gli oppressori. Lucetta Scaraffia sottolinea che un chiaro esempio di questa evoluzione è stato l’atteggiamento delle femministe europee nei confronti delle donne israeliane stuprate nell’attacco del 7 ottobre, per le quali non è stata mostrata alcuna solidarietà.

Anna Paola Concia: “Il pensiero dominante della cultuta woke ha portato alla perdita dell’identità biologica”

Anna Paola Concia e Lucetta Scaraffia sostengono che per capire come si è arrivati a questo punto del femminismo attuale, diventato intollerante e feroce, bisogna partire dalle ideologie che venivano proposte già negli anni 70. Quando è iniziato il discorso sul gender che in precedenza non esisteva, se prima infatti veniva riconosciuta una differenza nell’identità tra donna e uomo, ora la ricerca dell’uguaglianza a tutti i costi ha portato alla perdita della base biologica, considerata ormai solo una questione culturale. Così, è nata anche la negazione della maternità a favore di un pensiero comune e dominante che diventa violento nei confronti di chiunque esprima un pensiero differente.

Lo dimostrano anche i recenti casi di cronaca, delle influencer accusate per le dichiarazioni che corrispondono esattamente alla retorica prevalente, fatta di slogan ed intolleranza. Una corrente che rispecchia anche i concetti ripresi da Elly Schlein, che appunto si conforma a quella stessa matrice di transfemminismo. L’allarme lanciato dalle due autrici è proprio su queste posizioni estremiste, che alimentano gli scontri e l’odio. Una guerra culturale nella quale donne e uomini si combattono a vicenda con il rischio di annientarsi.