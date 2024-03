Il Fenerbahce si iscrive in un altro campionato?/ Possibile approdo in Liga o Ligue 1 (28 marzo 2024)

IL FENERBAHCE SI ISCRIVE IN UN ALTRO CAMPIONATO? ECCO IL MOTIVO

Domenica 17 marzo 2024, Trebisonda: il Fenerbahce ha appena battuto 3-2 in trasferta il Trabzonspor con la rete decisiva arrivata nei minuti finali targata Batshuayi. Fino a qui tutto normale, d’altronde la squadra di Kartal sta facendo un campionato a parte insieme al Galatasaray. Il problema arriva dopo il triplice fischio quando si scatenano scene che definire da far west sarebbe un eufemismo.

I tifosi di casa hanno fatto una corposa invasione di campo con l’obiettivo di colpire i giocatori del Fenerbahce. La sicurezza ha scortato in fretta e furia i giocatori ospiti nel tunnel, ma alcuni di essi non si sono tirati indietro nel rispondere con la stessa moneta: Osayi-Samuel ha tirato un pugno ad un tifoso mentre Batshuayi ha effettuato un calcio rotante per allontanare gli aggressori. Il bilancio non ha visto fortunatamente nessun ferito, ma la polizia turca ha arrestato 12 persone coinvolte in questa aggressione di massa.

FENERBAHCE, L’IRA DEL PRESIDENTE

Il presidente del Fernerbahce, Ali Koc, è andato su tutte le furie una volta che ha visto i propri calciatori venir aggrediti barbaramente dai tifosi del Trabzonspor. Da qui nasce l’idea del numero uno dei gialloblu di iscriversi in un altro campionato: “Dalle scommesse alle partite truccate, dalla concorrenza sleale agli arbitraggi. Non mi interessa se saremo retrocessi in una lega inferiore. Meglio morire una volta sola che morire tutti i giorni, non c’è posto per il Fenerbahce in SuperLig”.

Il presidente ha poi spiegato che prima del 3 aprile verrà presa una decisione circa il futuro e il destino della sua squadra, a costo di ripartire dalla Serie B turca e riportare il club nella massima seria. Insomma, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo anni e anni di violenza e odio tra queste due tifoserie. Una storia che purtroppo in Turchia si è abituati a sentire, ma che ora sembra veramente arrivata al culmine della sopportazione.

L’IDEA DEL FENERBAHCE: FRANCIA O SPAGNA…

A riportare la notizia di questo possibile cambio di campionato è il giornale spagnolo Marca citando il media turco BTP. Sostanzialmente, il Fenerbahce potrebbe chiedere il trasferimento nel massimo campionato solamente in Spagna e Francia dunque Liga e Ligue 1. Escluse dunque a quanto pare Premier League, Bundesliga e la nostra Serie A.

Ma quindi come funziona? Sicuramente non è facile dato che non si sa né come potrebbe entrare il Fenerbahce e nemmeno come cambierebbe il regolamento. La Liga per esempio, spiega il giornale spagnolo, potrebbe o rimanere dispari con 21 squadre oppure promuoverne una in più arrivando a 22 rispetto ai 20 attuali. L’assemblea del Fenerbahce, che sta discutendo in questi giorni, fa affidamento al punto 5: “Valutare le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra Squadra A di Calcio dalla Superlega in base agli eventi che si sono verificati nella partita della Super League giocata la notte del 17 marzo 2024 e negli ultimi eventi del calcio turco“. In questo caso, come si legge, la possibilità di un trasferimento all’estero non viene citata. D’altronde avrebbe più senso retrocedere e poi risalire in Super Lig piuttosto che farsi un anno in prestito altrove. Seguiranno aggiornamenti.

