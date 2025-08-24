Amanda Lecciso e Iago Garcia, la coppia era finta? Spunta la teoria dopo l'annuncio della rottura

A distanza di quasi un anno dall’inizio della loro avventura al Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso fanno i conti con strascichi e chiacchiere derivanti dal post reality di Canale Cinque. I due si sono conosciuti e avvicinati nella Casa, poi si sono fidanzati una volta che i riflettori di Cinecittà si erano spenti, ma pochi giorni fa hanno annunciato la loro rottura. A dare la notizia è stata proprio la sorella di Al Loredana Lecciso, che ha deluso così i tanti fan che speravano in un proseguimento dell’amore nella coppia:

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna” ha raccontato la ragazza senza fare troppi giri di parole. E adesso c’è chi sospetta che la storia tra i due non sia in realtà mai esistita, come l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato riguardo alla ormai ex coppia formata da Iago Garcia e Amanda Lecciso: “Non sono mai stati insieme, me lo disse un loro ex collega. Tutto per hype” ha rivelato il gossipparo a riguardo.

Amanda Lecciso e Iago, era tutto finto?

Dopo la notizia della fine della relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ovviamente in tanti hanno rotto il silenzio sui social, tra nostalgici della coppia che hanno sempre sostenuto i due ex concorrenti del Grande Fratello e altri che invece non hanno mai creduto davvero nella coppia.

Non ci sono altri aggiornamenti sulla coppia che non sembra decisa a tornare indietro dopo la notizia della rottura, trapelata negli ultimi giorni.