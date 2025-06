Biagio D'Anelli lancia un'indiscrezione sul fidanzato di Cristiano Malgioglio che potrebbe essere un Mark Caltagirone 2.0.

Cristiano Malgioglio, in una delle ultime interviste, ha svelato di essere fidanzato con un ragazzo turco con cui dovrebbe presto convolare a nozze. Tuttavia, il paroliere potrebbe non pronunciare il fatidico sì perché stando a quello che riferisce Biagio D’Anelli, il fidanzato di Malgioglio potrebbe non esistere. D’Anelli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui parla della relazione tra Cristiano Malgioglio e il fidanzato che “pare non esista”.

Teresanna Pugliese piange all’Isola dei Famosi dopo la lite con Cristina Plevani/ “Questa roba mi uccide…”

Secondo D’Anelli, il fidanzato di Malgioglio potrebbe trasformarsi in un Mark Caltagirone 2.0. L’esperto di gossip usa il condizionale sottolineando che, ad oggi, non ci sia ancora la conferma, ma ci sarebbe un indizio che, a quanto pare, metterebbe seriamente in dubbio l’esistenza del fidanzato di Malgioglio.

Nadia Di Diodato diventa influencer dopo Uomini e Donne?/ Scoppia la polemica sui social

Biagio D’Anelli e l’indiscrezione sul fidanzato di Malgioglio

“Il fidanzato tanto millantato da Cristiano Malgioglio pare non esista”. Comincia così il video di D’Anelli secondo cui il fidanzato potrebbe essere “frutto della sua fantasia. Io mi auguro non sia vero però c’è un indizio che mi ha fatto capire tante cose”, aggiunge.

“Un mese fa, in una nota radio italiana, Malgioglio ha dichiarato di essere in Turchia dicendo di essere a passeggiare mano nella mano insieme al suo fidanzato turco, bellissimo di 40 anni ma io stesso l’ho beccato, la sera stessa, in una pizzeria nota di Milano da solo mentre mangiava una pizza. Allora due sono le cose: o Malgioglio ha il teletrasporto o io ero così ubriaco, cosa non da me, che mi sono ritrovato in Turchia e non me ne sono accorto”, conclude.

Teresanna Pugliese furiosa: urla e lite con Omar Fantini all'Isola/ "Deve decidere tutto lui, ce l'ha con me"