Il fidanzato di mia sorella/ Film Rai2: trama e curiosità (oggi, 21 gennaio 2020)

La Programmazione di Rai 2 prevede per la prima serata di martedì 21 gennaio alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Il fidanzato di mia sorella. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia di Tom Vaughn mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Matthew Newman. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Matt Friedman, le musiche della colonna sonora state composte da David Newman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a David Tattersall. Nel cast sono presenti diversi attori di grande fama internazionale tra cui Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Ben McKenzie e Merrin Dungey.

La trama de Il fidanzato di mia sorella

Richard è un professore universitario di nazionalità britannica che si trova a vivere negli Stati Uniti d’America da alcuni mesi. Seguendo quelle che sono state le orme del proprio padre, anche lui è un incallito donnaiolo che affronta tutte le proprie relazioni sentimentali con estrema leggerezza non dando alcun peso ai sentimenti. Recentemente ha avuto una relazione con una giovane studentessa di 25 anni di nomi Cate che tuttavia è rimasta incinta. La cosa lo ha impressionato in maniera importante, si intravede in lui una certa propensione a cambiare stile di vita anche perché sembra essere piuttosto felice della possibile paternità. Tuttavia però come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio, e così si innamora perdutamente di una donna particolarmente affascinante di nome Olivia. Lei è una scrittrice di romanzi e soprattutto una donna piuttosto caparbia tant’è che è praticamente l’unica capace di tenergli testa. Questo fa sì che lo stesso Richard sia particolarmente interessato a lei ma per uno strano scherzo del destino la loro conoscenza è destinata a restare soltanto casuale. Infatti ben presto si scoprirà che Olivia è la sorella della stessa Cate per cui il professore non può far altro che prendersi le proprie responsabilità ed andare a vivere insieme alla giovane compagna nella bellissima Malibù. I primi mesi della nuova vita per Richard ossia da genitore si dimostrano molto interessanti e soprattutto pieni di appuntamenti ed impegni quotidiani. La nascita del loro figlio a cui viene dato il nome di Jake, sembra rendere felice particolarmente la coppia fino a che nella vita della giovane studentessa non arriva un ragazzo più giovane di nome Brian che le rapisce completamente il cuore. A questo punto Richard dovrà fare i conti con l’eccessiva leggerezza con cui ha affrontato le varie fasi sentimentali della sua vita tant’è che si ritroverà ad avere delle problematiche per quanto riguarda il suo permesso di soggiorno negli stati dell’America ed inoltre dovrà gestire al meglio anche il burrascoso rapporto con l’altra sorella ossia Olivia.

Cast e curiosità

Tra i principali protagonisti di questo film figura l’attrice modella messicana naturalizzata statunitense Salma Hayek nata nel mese di settembre del 1966. La sua già straordinaria carriera cinematografica è iniziata nel 1993 grazie al regista Allison Anders che le ha permesso di recitare nel film Mi vida Loca. Nel corso degli anni sono stati diversi i film di grande successo di cui ha fatto parte tra cui ricordiamo Desperado, Dal tramonto all’alba, Amore a doppio senso, Nessuno scrive al colonnello, La grande vita, Traffic, C’era una volta in Messico, Across the Universe, Un weekend da bamboccioni, Bandidas, Come ti ammazzo il bodyguard e tanto altri ancora.



