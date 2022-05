Il figlio di Guido Lembo ricorda il padre in una lettera/ “Mi arrabbiavo con te…”

Il figlio di Guido Lembo ricorda il padre: “Sono morto ogni volta che…”

Si è spento ieri nell’ospedale a Castellamare di Stabia il noto chansonnier Guido Lembo. Il cantante di Anema e core aveva combattuto a lungo contro la malattia ma purtroppo non ce l’ha fatta. Nel 1994 fondò a pochi passi dalla celebre Piazzetta di Capri, un piccolo locale destinato a diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento imprescindibile per le notti dell’isola, la taverna «Anema e Core». Ci passavano i Vip, le attrici, i calciatori, gli imprenditori di successo ma anche chi delle vacanze a Capri era un habitué. Da Jennifer Lopez a Benny De Vito, a Naomi Campbell, ai calciatori di tante squadre ma anche ad imprenditori come Diego Della Valle ed al suo amico Luigi Abete.

La sua morte ha spiazzato anche gli abitanti di Capri e oggi il figlio Gianluigi ha affidato ai social il suo ricordo. Il figlio ha spiegato il senso del lavoro e di quello che il genitore gli aveva lasciato: “Caro papà, una parte di me era già morta quando quasi 20 anni fa seppi della tua malattia. Sono morto ogni volta che pensavo di non poterti più riabbracciare. Sono andato avanti solo perché tu ce l’hai fatta, ho iniziato a cantare solo per avere più spesso una parte di te dentro di me. E se la mia timidezza sul palco un po’ si allontana da me ed ho la forza di regalare gioia e sorrisi è soltanto perché quello è il miglior modo per riabbracciarti”. Per Gianlugi è stato difficile accettare che il tempo volasse via e che il padre invecchiasse. Infatti nella lettera ha aggiunto: “Sul palco assieme a te riuscivo a stare poco e mi arrabbiavo con te e con me perché sentivo quella parte di me colpita dall’andare del tempo e non lo accettavo, non lo avrei mai accettato e mi faceva arrabbiare”.

Il ricordo di Luigi Cordero di Montezemolo per la morte di Guido Lembo

Il figlio di Guido Lembo è disperato per la morte del padre. Nella lettera che ha affidato ai social chiede al padre di dargli la forza di andare avanti. Un pensiero che riguarda anche i familiari rimasti che stanno vivendo lo stesso dolore: “Spero che da lassù tu mi dia la forza per andare avanti perché ti assicuro che ora come ora non la vedo. Cercherò il modo per portarti con me . Scusami se non stato sempre un figlio degno .Ora ho il cuore spezzato e avrei voluto mi portassi con te , se solo sapessi che questo sarebbe troppo dolore a te, Camilla, mamma, Marianna e chi ti vuole e ci vuole bene lo avrei già fatto. Mi hai spezzato il cuore, quando mi hai salutato mi hai fatto capire che ci saremmo visti oggi di nuovo ma mi volevi fare solo l’ennesimo scherzo. Dacci la forza ti prego”.

La lettera è accompagnata da una foto in cui Guido Lembo appare di spalle, con l’immancabile chitarra che accompagna il figlio giovanissimo e sorride vedendolo cantare. Una foto che emoziona e che raccoglie subito numerosi commenti. Tanti sono i messaggi di condoglianze ricevuti in queste ore dalla famiglia di Guido Lembo. Anche Luca Cordero di Montezemolo si è detto sinceramente dispiaciuto per questa notizia che non lo ha però colto alla sprovvista: “Sapevo che purtroppo stava male, ma non per questo si è mai preparati. Sono sinceramente dispiaciuto. Guido è stato una bellissima persona”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.













