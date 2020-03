Il fiume della vita Danubio/ Su Rai 2 il film con Sandra Borgmann (oggi, 31 marzo)

Il fiume della vita Danubio va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di una pellicola che fa parte di una lunga serie televisiva realizzata in Germania ed in particolar modo questo appuntamento è del 2014. La regia di questo film è stata curata da Torsten C. Fisher il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la realizzazione del soggetto della sceneggiatura. Nel cast sono invece presenti Sandra Borgmann, Harald Krassnitzer, Thomas Sarbacher, Bogdan Iancu, Nathalie Ann Kobli e Liana Margineau.

Il fiume della vita Danubio, la trama del film

Ecco la trama de Il fiume della vita Danubio. A Vienna vive una donna di nome Daniela che lavora come dottoressa in uno dei più importanti ospedali della città. La sua esistenza si rivela essere abbastanza soddisfacente in quanto oltre ad avere una professione che gli permette di guadagnare un bel po’ di soldi ha anche una splendida famiglia composta dal suo marito Franz e soprattutto dalla figlia Paula. Tuttavia ha la sua felicità è anche incentrata su una piccola bugia o per meglio dire una omissione della verità che non è mai stata palesata alla stessa figlia che in realtà non è la loro figlia biologica bensì è stata adottata in precedenza.

La ragazzina è nello specifico originaria di una zona della Romania e sua madre ha sempre preferito non parlarne di questo passato in quanto aveva la preoccupazione che volesse fare ritorno nel suo habitat originario.

Tuttavia le bugie messe in atto nel corso degli anni stanno per presentare il loro terribile conto finale in quanto la ragazzina riceverà un giorno la visita di un poeta che asserisce di essere un suo conoscente che soprattutto la invita a far ritorno in Romania per poter conoscere finalmente gli altri componenti della sua famiglia ed in particolar modo il fratello. Daniela non pensando che questa cosa possa comportare delle problematiche per il suo futuro decide di assecondare il volere della figlia naturalmente delusa dal comportamento dei propri genitori e quindi partono alla volta della Romania in particolar modo di una cittadina posta sulle sponde del fiume Danubio per una situazione che cambierà per sempre la loro esistenza.



