Il fiume della vita: Kwai/ Film su Rai 2: la Thailandia farà ritrovare padre e figlia

‘Il fiume della vita: Kwai‘ sarà il film in onda nel primo pomeriggio di Rai 2 di sabato 4 gennaio 2020, alle ore 14.40. Pellicola di produzione tedesca del 2018, si tratta di un film per la tv diretto dalla regista Bettina Blumner, classe ’75, tedesca di Dusseldorf con molte produzioni per la televisione all’attivo. Il cast del film è composto da attori molto noti nel panorama cinematografico in Germania, come Tilo Prückner, Krit Trairatana, Martin Seifert, Nadeshda Brennicke, Duangjai Hiransri, Maria Matschke, Gertrud Roll, Heinrich Giskes, Bernd Stagemann e Renate Krossner.

LA TRAMA DEL FILM “IL FIUME DELA VITA: KWAI”

‘Il fiume della vita: Kwai’ racconta il rapporto travagliato tra una donna, Sarah, e il padre Jochen. I due non vanno d’accordo ma Sarah resta molto disorientata quando viene a sapere che il padre ha deciso di vendere la casa dove vivono e di ritirarsi in una casa di cure in Thailandia, cambiando completamente vita e soprattutto rivelando di essere malato. Una versione che non convince Sarah, che decide di partire con la figlioletta Leah, nipote di Jochen, e di recarsi in Thailandia sulle sponde del fiume Kwai per capire quali sono davvero i progetti di vita dell’ormai anziano genitore. Sarah resta sbalordita nello scoprire che il padre non sta affatto male, ma si è ritirato in Thailandia in realtà per vivere assieme alla giovane compagna Nissa, una ragazza thailandese che sembra innamorata nonostante la grande differenza di età. Inizialmente Sarah dimostra di non approvare affatto la scelta di vita del padre, ma si ricrede profondamente una volta entrata in contatto con lo stile di vita della Thailandia, conoscendo gli abitanti del luogo e iniziando a lasciarsi andare maggiormente. In più l’incontro con un affascinante musicista, Kamon, riporterà a galla sentimenti che Sarah credeva sopiti per sempre. Questa svolta permetterà alla donna, anche grazie alla freschezza e alla curiosità di Leah, di trasformare e vivere al meglio anche il rapporto con il padre, che sembrava precedentemente deteriorato in maniera definitiva.

