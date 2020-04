Il fiume della vita Kwai/ Su Rai 2 il film con Tilo Pruckner (oggi, 4 aprile 2020)

Il fiume della vita Kwai va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2018 è destinata esclusivamente al circuito televisivo con la regia che è stata curata da Bettina Blumner mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Michael Kenda. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Eike Hosenfeid mentre nel cast sono presenti tra gli altri Nadeshda Brennicke, Tilo Pruckner, Maria Matschke, Duangjai Hiransri, Krit Trairatana e Gertrud Roll.

Il fiume della vita Kwai, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il fiume della vita Kwai. Sara è una donna di origini tedesche che vive a Berlino dove porta avanti la propria attività con estrema soddisfazione. La sua vita sentimentale non è delle migliori come del resto non lo è neppure il rapporto che ha con suo padre Jochen. Un giorno viene informata di una cosa piuttosto singolare per cui si vede costretta a controllare in prima persona ed in particolar modo decide di andarlo a trovare dopo diversi mesi in cui non c’era stato alcun contatto diretto con lui. Per sua grande sorpresa scoprirà che la casa dove abitava in realtà è stata venduta ad una giovane coppia la quale le racconta di come suo padre abbia deciso di andare a vivere in India. Una cosa quanto mai preoccupante anche perché porta la donna a pensare che ci possano essere dei problemi di salute e che quindi stia tentando qualche trattamento differente dalla medicina tradizionale. Essendo molto preoccupata Sara decide di partire insieme alla propria figlia alla volta dell’India dove riesce ad ottenere informazioni sull’esatta ubicazione in cui si trova il padre ed in particolar modo nelle vicinanze di un corso fluviale piuttosto conosciuto.

In questa zona si renderà conto che non solo suo padre gode di ottima salute ma che ha voluto vendere la sua casa per venire a vivere in un resort di lusso insieme alla sua fidanzata che peraltro è molto più giovane di lei. Insomma Sara è arrabbiatissima con suo padre anche perché è estremamente convinta che la sua fidanzata sia con lui esclusivamente per mettere le mani sui suoi soldi e sul suo patrimonio. Naturalmente non la pensa alla stessa maniera l’uomo il quale ben presto avrà modo di dimostrare alla figlia del momento estremamente felice che sta vivendo. Inoltre durante questa esperienza anche Sara avrà l’opportunità di conoscere una persona speciale che le permetterà finalmente di essere nuovamente felice dopo tantissime delusioni patite soprattutto in ambito affettivo e sentimentale. Per lei sarà un’esperienza assolutamente differente dalla consuetudine nella quale riscoprirà il piacere di poter condividere anche le cose più banali con una persona cara. Tra l’altro ci saranno anche ampi margini per poter sanare il complesso rapporto di amore e odio esistente tra la stessa Sara e suo padre Jochen.



© RIPRODUZIONE RISERVATA