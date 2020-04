Il fiume della vita Loira/ Su Rai 2 il film con Lisa Kreuzer (oggi, 2 aprile 2020)

Il fiume della vita Loira va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata per il circuito televisivo in Germania nel 2017 e che fa parte di una lunga serie di episodi dedicata ad una saga. La regia di questo film è stata curata da Franziska Meyer Price la quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il cast del film sono presenti tra gli altri Lisa Kreuzer, Anna Fischer, Mathieu Delarive, Onna Clarin, Marion Creusvaux e Isabel Trimborn.

Il fiume della vita Loira, la trama del film

Ecco la trama de Il fiume della vita Loira. Romy è una donna che ha commesso una serie di errori nella propria vita come del resto dimostra il fatto che si è stata condannata per alcuni reati minori alla detenzione di circa un anno. Questa è stata un’esperienza che l’ha cambiata enormemente e che soprattutto ha potuto affrontare in maniera ottimale anche grazie alla consapevolezza di poter trovare al suo ritorno in libertà uomo disposto ad amarla. Tuttavia una volta terminata la detenzione la donna dovrà fare i conti con una realtà molto differente da quella che ha sempre sognato ed immaginato una volta uscita dal carcere. In particolare quello stesso uomo che le ha praticamente dichiarato amore eterno in realtà nel frattempo si è ricostruito una vita al fianco di un’altra donna. Il loro legame era evidentemente molto fragile come del resto dimostra il fatto che nel frattempo l’uomo è anche in attesa di diventare padre.

Avendo capito ormai come questo sia un capitolo completamente chiuso della propria esistenza la donna cerca di guardare con un certo ottimismo al futuro ed in particolar modo si mette alla ricerca di una nuova attività che possa permettere di vivere.

Naturalmente in ragione delle sue trascorsi in carcere la ricerca di un lavoro non si dimostra estremamente semplice. Tuttavia riesce a trovare un’occupazione che sembra poterla consentire quanto meno di sopperire alle proprie esigenze quotidiane occupandosi di diverse faccende domestiche da effettuare all’interno di una casa di riposo. Durante questa attività farà la conoscenza di una elegante e sempre premurosa signora che le pone una richiesta particolare che Romy non potrà rifiutare.

In pratica l’anziana donna chiede di poter effettuare un ultima esperienza a bordo di un battello che consente di effettuare una piccola crociera solcando il fiume Loira. Questa richiesta deriva da una esperienza passata in particolar modo da un importante e passionale storia d’amore che l’anziana donna ha avuto con un uomo che l’ha saputa rendere felice. Romy non potendo quindi tirarsi indietro inizia questa straordinaria avventura al fianco dell’anziana riuscendo a trovare anche dei momenti di grande sintonia e feeling il che le permetterà anche di cambiare completamente gli orizzonti della propria esistenza in maniera del tutto inaspettata.



