Il fiume della vita Okawango/ Su Rai 2 il film con Nomsa Xaba (oggi, 3 aprile)

Il fiume della vita Okawango sarà trasmesso da Rai 2 per il pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile 2020, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola genere televisivo che è stata prodotta è realizzata in Germania nel 2018 con la regia che è stata affidata a Torsten C. Fischer il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast del film sono presenti attori tedeschi peraltro molto apprezzati anche in Italia per via delle tante partecipazioni serie televisive ed altre film TV di successo come nel caso di Christina Hecke, Roeland Wiesnekker, Matilda Jork, Tom Gronau e Nomsa Xaba.

Il fiume della vita Okawango, la trama del film

Ecco la trama de Il fiume della vita Okawango. Charlotte è una donna tedesca che si occupa di ricerca scientifica e che soprattutto suo malgrado deve gestire alcune drammatici eventi che hanno colpito la famiglia di sua sorella. Nello specifico la sorella è morta in una situazione piuttosto drammatica e soprattutto Charlotte ora deve occuparsi dei suoi due nipoti. La situazione familiare non è delle più semplici in quanto la sorella è stata lasciata o per meglio dire abbandonata alcuni anni prima da suo marito Gunnar il quale dinnanzi alle proprie responsabilità, ha preferito trasferirsi in Namibia per portare avanti anche la propria professione. Ora che la sorella è morta Charlotte crede che la migliore soluzione per i nipoti sia quella di andare a vivere con il proprio padre per cui decide di partire insieme ai due figli alla volta dello stato africano nella speranza di poter rintracciare l’uomo. Una volta arrivata sul posto Charlotte dovrà fare i conti con la solita irresponsabilità di Gunnar che preoccupato dalle conseguenze di tutto questo cerca di nascondersi e di non farsi trovare. Tuttavia l’uomo dovrà fare i conti con la propria conoscenza e soprattutto capire che i propri figli hanno necessità di avere una guida in questo momento di grande dramma. Dopo essersi presentato ci saranno tantissime altre difficoltà da superare partendo da quelle del proprio figlio maschio quale non riesce proprio a perdonare il padre per l’abbandono. Inoltre sua figlia è alle prese con le difficoltà relative la drammatica separazione dalla madre mentre la stessa Charlotte dovrà cercare di gestire la propria situazione sentimentale. Infatti uno dei motivi che hanno spinto Gunnar a lasciare la propria famiglia e andare a vivere a migliaia di chilometri di distanza è stato il rapporto che si stava creando con sua cognata Charlotte. Quest’ultima si renderà conto inoltre di essere ancora innamorato dell’uomo e che quindi ci sono le premesse per poter magari creare una nuova famiglia ed essere felici insieme anche per il bene dei due bambini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA