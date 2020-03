Il fiume della vita Rio delle Amazzoni/ In onda su Rai 2 il film con Felix Klare

Il fiume della vita Rio delle Amazzoni va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 14.00. La pellicola fa parte di una lunga serie di episodi inediti incentrati sulla tematica ed è stata realizzata in Germania nel 2013 con la regia di Carlo Rola il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori internazionali piuttosto conosciuti anche in Italia tra i quali ricordiamo Felix Klare, Isabell Gerschke, Edita Malvcic, Walter Kreye, Inga Busch, Tobias Oertel e Andreas Guenther.

Il fiume della vita Rio delle Amazzoni, la trama del film

Ecco la trama de Il fiume della vita Rio delle Amazzoni. Robert ha dovuto affrontare una terribile tragedia che ha riguardato la sua vita. In particolare, durante un viaggio poi rivelatosi drammatico avvenuto in Brasile assieme alla sua moglie, Iris è stato vittima di un incidente causato da un eccezionale fenomeno metereologico. La principale conseguenza di quanto accaduto è stata quella di perdere completamente le tracce della sua adorata moglie.

Lungamente l’ha cercata non solo nelle foreste dell’Amazzonia dove si trovavano al momento esatto del fenomeno, ma anche praticamente in tutta la regione brasiliana senza tuttavia riuscire ad ottenere alcun riscontro. Dopo 5 anni dal giorno in cui ha deciso di porre una pietra su quel doloroso passato, ha deciso di ricostruirsi una vita ed in particolar modo sembra aver trovato nuovamente la serenità e la felicità al fianco di un’altra donna di nome Katy.

La vita per lui sembra essere nuovamente felice fino a che un giorno, leggendo un giornale online, si rende conto che in una fotografia scattata per l’appunto nei pressi del Rio delle Amazzoni c’è una figura femminile che assomiglia tantissimo a sua moglie. Il dubbio assale nuovamente l’uomo il quale ne parla con la sua attuale compagna e quindi decide di volare nuovamente in Brasile per continuare e riprendere le sue ricerche.

In effetti si trattava effettivamente di Iris che l’uomo incontra davanti a sé ma che non lo riconosce in quanto, dopo aver battuto la testa, la donna ha completamente perso la memoria ed ora si è rifatta una vita facendosi chiamare Yara. A questo punto Robert dovrà decidere come comportarsi, innanzitutto, con la sua prima moglie che è stata il grande amore della sua vita e soprattutto con l’altra persona che ovviamente in questi cinque anni gli è stata al fianco aiutandolo a superare anche i momenti più complessi e difficili. Naturalmente sarà una scelta non semplice e particolarmente dolorosa in quanto comunque potrebbe essere insoddisfatto.



