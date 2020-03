Il fiume della vita: Yukon/ Su Rai 2 il film con Ulrike Kriener (oggi, 15 marzo 2020)

Il fiume della vita: Yukon va in onda oggi, domenica 15 marzo 2020, su Rai 2 a partire dalle ore 14. Si tratta di un film di genere drammatico prodotto in Canada e Germania e risalente al 2019. La sua regia è stata affidata a Mia Spengler, nata nel 1986 a Monaco di Baviera. Quest’ultima si è fatta conoscere grazie alla direzione di pellicole del calibro di Back for Good, Leg dich nicht mit Klara an e una puntata della serie televisiva Tatort, oltre ad essere sceneggiatrice ed esperta nell’ambito delle musiche. Tutto è nato dalla penna dello sceneggiatore Gernot Gricksch. Protagonista principale è l’attrice originaria degli Stati Uniti Dagna Litzenberger-Vinet, che nella sua carriera ha lavorato nelle serie TV Nr. 47, Il fiume della vita e nei film Kommissar Marthaler – Ein allzu schönes Mädchen e Katrina’s Dream. Viene affiancata dal collega tedesco Florian Lukas, a sua volta apprezzato nei titoli Buongiorno professore, Good Bye, Lenin!, Le più belle fiabe dei fratelli Grimm – La guardiana di oche e Prigionieri del ghiaccio. Il cast di ottimo livello viene completato da Ulrike Kriener, Milena Dreissig, Taddeo Kufus e Trevor Caroll.

Il fiume della vita: Yukon, la trama del fim

La trama di Il fiume della vita: Yukon si apre con la presenza della cercatrice d’oro Annika. Quest’ultima è andata a vivere nei pressi del fiume Yukon, nel lontano Canada, in seguito alla triste morte della sua amata figlia. La sua vita tranquilla da eremita cambia dopo l’arrivo di Daniel, che giunge in Canada insieme alla mamma Lisa, all’ex moglie Frauke e al figlio Linus. Queste persone sono arrivate dall’altra parte del mondo in seguito ad una cruenta tempesta e si rifugiano direttamente presso la tenuta di Annika, in una natura incontaminata e selvaggia. All’inizio, la donna non ha alcuna intenzione di aiutare Daniel e tutti gli altri. La situazione cambia quando avvista un lupo nel bel mezzo di un’escursione e nota che la famiglia è in una situazione di profonda difficoltà, avendo perso davvero tutto. Daniel ha perso anche le sue pillole salvavita ed è quindi costretto ad una ricerca disperata. Nel frattempo, Annika si innamora di Daniel e vuole condurre lui e i suoi familiari presso la prima città nelle vicinanze. L’obiettivo diventa quello di iniziare finalmente una nuova vita.

