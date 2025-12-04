Flamengo campione in Brasile, dopo la Libertadores vince il Brasilerao grazie a tanti ex Serie A

Il trionfo del Flamengo in Brasile e Sud America

In pochi giorni si è conclusa la stagione del calcio sudamericano, e la grande protagonista di quest’anno è senza dubbio il Flamengo che nel giro di una settimana ha sollevato il trofeo della Copa Libertadores, vinta contro il Palmeiras, e del campionato Brasilerao, vinto ieri con una giornata d’anticipo. In estate il club rossonero ha investito molto e creato una squadra di altissimo livello per poter tornare a laurearsi campione in almeno una competizione, dopo il doppio trionfo dei cugini del Botafogo arrivato lo scorso anno, in seguito a grandi investimenti della proprietà.

L’autore di queste vittorie è il giovanissimo allenatore ed ex stella del calcio brasiliano Filipe Luis che solo nel 2025 ha aggiornato la bacheca con quattro trofei, prima di questi ultimi due trionfi infatti l’ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea aveva conquistato la Supercoppa del Brasile e il Campionato Carioca. Filipe Luis sembra essere un predestinato visto che negli ultimi 6 anni da quando siede sulla panchina dei Mengao ha già disputato ben tre finali di Copa Libertadores, tutte chiuse con una vittoria permettendo al club di Rio de Janeiro di avvicinarsi alle squadre più vincenti del continente.

I tanti ex Serie A campioni con il Flamengo

Il Flamengo ha potuto vincere il Campionato Brasilerao con una giornata d’anticipo grazie alla vittoria 1-0 ottenuta contro il Ceara firmata dall’ex Atletico Madrid Samuel Lino, uno dei grandi colpi fatti in estate, un altro grande protagonista della stagione è stato senza dubbio l’ex Juventus Danilo, autore del gol vittoria nella finale di Libertadores. Il club rossonero ha creato negli ultimi anni una colonia nutrita di calciatori passati anche per la Serie A che nonostante l’età, in Sud America sono tornati a fare la differenza oltre ad essere degli importanti leader nello spogliatoio.

Oltre al già citato Danilo i mengao vantano un altro ex Juventus, il suo grande amico Alex Sandro con cui ha condiviso anni al Porto e con i bianconeri, il centrocampo poi è composto da una coppia di ex Serie A, l’ex Bologna e Fiorentina Erick Pulgar e l’ex Verona e Napoli Jorginho. Il bomber dei rossoneri è poi un calciatore passato per il nostro paese ma solo come meteora senza mai riuscire a dire la sua, l’ex Fiorentina Pedro, mentre in difesa trova spazio anche l’ex Milan Emerson Royal, acquistato in estate, tra i grandi talenti c’è poi l’ex Atletico Madrid e Chelsea Saul Niguez, chiamato dallo stesso Filipe Luis.