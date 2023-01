Il fratello di Giaele De Donà attacca Fiordelisi e Donnamaria/ “Relazione tossica”

Il fratello di Giaele De Donà svela cosa pensa di Antonella e Donnamaria: le sue parole

Il fratello di Giaele De Donà, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Tvpertutti svelando cosa pensa di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Matthias, in particolare, si concentra sulla coppia Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria e dichiara: “Antonella ed Edoardo sicuramente dal giorno zero si sono avvicinati per cercare un appiglio ed una boccata d’aria pulita.”

Il fratello dell’influencer continua: “Man mano che il gioco si sviluppava, loro inevitabilmente capendo che la loro situazione piaceva all’esterno hanno deciso di continuarla. Anche se la loro relazione la definirei “tossica”. Ovvero che crea soltanto sofferenza e umilia pubblicamente il significato di amore. Non penso ci sia amore, sicuramente si vogliono bene, ma è l’esperienza che li forza ad avvicinarsi e a cercarsi. Al di fuori della casa non si calcoleranno mai. Ricordo che Antonella è entrata apparentemente fidanzata e neanche un giorno dopo era addosso ad Edoardo, eliminando il passato per pensare solo a sé stessa e alla sua immagine“.

Il fratello di Giaele De Donà: “Mia sorella? Una persona unica”

Il fratello di Giaele De Donà, Matthias, ha riservato parole al miele per sua sorella. In occasione di un’intervista a Tvpertutti, il ragazzo parla del percorso dell’influencer al Grande Fratello Vip 2022: “Giaele è un persona unica, come me, non riuscirei a paragonarla a nessuno, è una persona forte ma nel contempo estremamente sensibile e fragile. In famiglia abbiamo sofferto tanto, con l’aggiunta che non siamo mai riusciti a sentirci completamente amati, visto quello che è successo a nostra madre ci sentivamo impotenti e quasi un peso, le pecore nere delle famiglia, portandoci a chiudere, a farci dubitare di noi stessi e delle persone che eravamo.”

Matthias, aggiunge: “Purtroppo ora viviamo in un mondo dove conta più l’aspetto esteriore ed il giudizio degli altri che di sè stessi. Stiamo entrambi imparando a convivere con le nostre debolezze, cercando di migliorarci sempre, assieme alle persone che amiamo e supportandoci nel nostro percorso di crescita. Lei deve continuare a giocare di testa sua, cercando di non farsi influenzare dalle situazioni o dalle persone ma pensando al GF come ad un gioco e, come ogni gioco, prenderne il meglio per farlo diventare un percorso di crescita personale”.











