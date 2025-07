Il Fuggitivo, in onda questa sera alle 21:25 su Rete 4: trama, cast e curiosità del poliziesco con Harrison Ford e Tommy Lee Jones

Il film Il Fuggitivo (che in lingua inglese si chiama “The Fugitive”) è un famosissimo film thriller d’azione statunitense pubblicato nel 1993 e diretto da Andrew Davis con il supporto di Warner Bros: la pellicola – in onda questa sera su Rete 4, a partire dalle ore 21:25 – è i migliori esempi cinematografici del genere poliziesco con una trama che coinvolge e crea curiosità, ben mischiata ai classici inseguimenti automobilistici, alle sparatorie e all’immancabile suspance.

Stranizza d'amuri, in onda oggi 5 luglio 2025 Rai 3/ Trama e cast del film di Giuseppe Fiorello

Tantissimi i nomi importante nel cast di Il Fuggitivo partendo – dato che si trova nel ruolo di protagonista, ovvero il dottor Richard Kimble – da Harrison Ford e arrivando fino all’antagonista – ovvero il vice sceriffo Samuel Gerard – interpretato da Tommy Lee Jones che si è conquistato anche un Oscar come miglior attore non protagonista grazie proprio all’opera di Andrew Davis; mentre i grandi nomi dietro al Il Fuggitivo vale la pena citare Jeb Stuart e David Twohy nel ruolo di sceneggiatori, James Newton Howard come compositore, Michael Chapman come direttore della fotografia e il montatore Arthur Schmidt.

Il fuggitivo, storia vera film/ Sam Sheppard e l'omicidio della moglie: da condannato a non colpevole...

La trama di Il Fuggitivo: il dottor Kimble in cerca di giustizia dopo l’omicidio della moglie

La trama di Il Fuggitivo prende il via – quasi ovviamente, trattandosi di un poliziesco – da un omicidio, ovvero quello della moglie del dottor Kimble, Helen: forti di numerose prove contro di lui, il “nostro” Harrison Ford viene arrestato, processato e condannato a morte con la prima vera e propria svolta di trama che è la sua fuga avvenuta per caso durante un trasferimento; mettendosi subito sulle tracce di un uomo misterioso con un braccio artificiale che ha visto scappare dal luogo dell’omicidio.

Stranizza d'amuri storia vera, chi erano Giorgio e Antonio/ Caso dimenticato e oscuro del delitto di Giarre

Nel frattempo, la fuga di Kimble viene scoperta dal vice sceriffo Samuel Gerard che viene immediatamente incaricato di trovarlo e assicurarlo alla giustizia sfruttando il suo rinomato fiuto: la narrazione de Il Fuggitivo si sviluppa con il dottore che cerca di raccogliere indizi per trovare il vero assassino riuscendo a scappare di volta in volta ai suoi inseguitori; mentre la svolta della trama è legata alla scoperta di un losco uomo d’affari – Charles Nichols, interpretato da Jeroen Krabbé – con il quale il nostro protagonista avrà l’ultimo faccia a faccia, riuscendo a fargli confessare il suo crimine e a riguadagnarsi la libertà.