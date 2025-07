Il Fuggitivo, storia vera del film con Harrison Ford su Rete4: l'omicidio della moglie, la condanna all'ergastolo e la non colpevolezza...

Il fuggitivo, ecco la storia vera del film con Harrison Ford su Rete4

Questa sera, sabato 5 luglio, va in onda su Rete4 il film Il Fuggitivo. Una pellicola con Harrison Ford protagonista che si rifà ad una storia vera e ad un reale caso di omicidio. Ci riferiamo alla storia del medico Sam Sheppard e di sua moglie Marilyn. Secondo quanto ricostruito dalla cronaca, la donna fu colpita a morte nella sua abitazione il 4 luglio del 1954. All’epoca la donna era in dolce attesa del secondo figlio. Il marito Sam Sheppard disse che l’uccisione era avvenuta per mano di un malvivente da capelli folti che aveva picchiato pesantemente anche lui.

Nonostante la sua difesa, Sam Sheppard fu arrestato per omicidio e processato. Il caso divenne molto popolare, grazie all’attenzione dei media. Molti giornalisti furono inoltre accusati dagli avvocati del medico di manipolare le informazioni per modellare la percezione popolare.

Il fuggitivo, la storia vera del film: la condanna di Sam Sheppard e la non colpevolezza dopo che…

La storia vera del film Il fuggitivo ripercorre dunque un caso di cronaca che divenne fortemente mediatico. Questo perché Sam Sheppard respingeva con forza le accuse che gli venivano attribuite, anche se secondo i Pubblici Minestri, l’uomo aveva un movente per l’omicidio. Si vocifera infatti che l’uomo avesse una storia d’amore parallela con un’altra donna e che volesse mettere fine al proprio matrimonio.

Fu così condannato all’ergastolo, ma dieci anni dopo di reclusione, con un nuovo legale Sheppard ottenne un nuovo processo e venne dichiarato non colpevole. Ottenuta di nuovo la libertà, il medico tentò faticosamente di riprendere in mano la propria vita. Cercò quindi di coltivare nuove passioni e nuovi hobby; si dedicò brillante alla carriera di wrestler. Morì all’età di quarantasei anni per problemi al fegato dopo aver iniziato ad abusare di alcol.