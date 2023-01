Il fuggitivo/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford e Tommy Lee Jones

Il fuggitivo, film di Rete 4 diretto da Andrew Davis

Il fuggitivo è un mix tra l’azione e il thriller e va in onda oggi, 7 gennaio, a partire dalle 23,50 su Rete 4. Il film è tratto dalla serie televisiva Il fuggiasco andato in onda dal 1963 al 1967 ed è ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto. La regia è di Andrew Davis, mentre gli attori principali sono Harrison Ford, Sela Ward, Tommy Lee Jones, Joe Pantolliano, Julianne Moore e Jeroen Krabbè.

Il film Il fuggitivo è stato un grande successo sia di pubblico che di critica, risultando uno dei maggiori incassi dell’anno. Tommy Lee Jones ha ricevuto l’Oscar come migliore attore non protagonista e il film è stato candidato a tanti premi. Harrison Ford ha ricevuto il Golden Globe come migliore attore. Per il ruolo del protagonista furono considerati anche Nick Nolte, Michael Douglas, Kevin Costner e Alec Baldwin, mentre per il ruolo che fu di Tommy Lee Jones si era pensato anche a Gene Hackman e Jon Voight. Del film esiste anche una parodia interpretata da Leslie Nielse Il fuggitivo della missione impossibile.

Il fuggitivo, la trama del film

La narrazione de Il fuggitivo si basa sull’esistenza tranquilla e pacata del dottor Kimble, un importante chirurgo di Chicago. La vita del dottore viene sconvolta quando al rientro a casa trova sua moglie ferita a morte per terra nella sua casa e un uomo con un braccio solo è riverso su di lei. Il dottore comincia a lottare con il malvivente , ma questi ha la meglio e scappa. Purtroppo, all’arrivo della polizia la scena del delitto appare chiara, perché non ci sono prove di scasso e la moglie ha effettuato una chiamata strana al 911, di conseguenza il dottor Kindle viene accusato di omicidio di primo grado, anche perché la moglie aveva stipulato un’assicurazione sulla vita molto ingente. Il dottore viene condannato alla pena capitale e trasportato nel braccio della morte.

Durante il trasporto, il dottore viene coinvolto in una fuga da parte di altri prigionieri e l’evasione porta l’autobus a sbandare e precipitare in un burrone. Questa pericolosa avventura provoca il ferimento del dottor Kindle che, ciò nonostante, riesce a fuggire. Il vice maresciallo Gerard e i suoi colleghi che hanno in mano le indagini, arrivano sul luogo dell’incidente per cercare Kindle e gli altri fuggitivi. Il dottore, intanto, si reca in un ospedale per curare le sue ferite e cambiare il suo aspetto. Il dottore riesce a eludere le autorità, decide di cercare il vero assassino della moglie e consegnarlo alla giustizia.











