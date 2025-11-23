Ne Il fuoco del peccato è Diane Kruger il motivo per cui guardare questo thriller sensuale. Al suo fianco il figlio di Jack Nicholson, Ray

Il fuoco del peccato, film su Rai 2 diretto da Neil La Bute

Domenica 23 novembre 2025, Rai 2 propone, in prima serata dalle ore 21, il thriller Il fuoco del peccato, una pellicola del 2020 diretta da Neil La Bute.

Protagonista una splendida Diane Kruger, che abbiamo visto in Bastardi senza Gloria, di Quentin Tarantino e recentemente in Amrum di Fatih Akın. La controparte maschile è Ray Nicholson, figlio della star Jack Nicholson. Nel resto del cast troviamo Gia Krovatin, Hanz Azaria, Fred Weller.

La trama del film Il fuoco del peccato: l’inganno della seduzione

La storia de Il fuoco del peccato è ambientata in una tranquilla cittadina a Rhode Island, dove l’avvenente Marilyn, una Diane Kruger sempre strepitosa, esce dall’acqua e fa letteralmente capitolare il giovane Connor, un bibliotecario con un passato pieno di guai, che sta facendo jogging sulla spiaggia.

I due si ritrovano in biblioteca, dove il protagonista presta servizio. Connor scoprirà che la donna, dietro le lenti di un paio di occhiali scuri, nasconde i segni di una burrascosa vita coniugale e di un marito che la picchia.

Da questo accadimento nasce un’impetuosa passione tra i due protagonisti, un vero fuoco del peccato che condurrà Connor a una situazione ancora più difficile.