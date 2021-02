Il Galileo Galilei segreto/ Faceva oroscopi su misura, e non riconobbe le due figlie

E’ un Galileo Galilei decisamente inedito quello che viene raccontato oggi dall’astrofisico israeliano Mario Livio nel suo libro “Galileo-Contro i nemici del pensiero scientifico”. Dopo aver lavorato una vita presso lo Space Telescope Institute di Baltimora, l’ente responsabile del programma scientifico del telescopio spaziale Hubble, Livio ci porta mano nella mano nella vita di Galileo Galilei, un uomo che «Usando un semplice cilindro cavo con due lenti fissate all’estremità – scrive lo stesso scrittore – è riuscito a rivoluzionare la nostra comprensione del cosmo e del posto che in essa occupiamo».

Il principio dell’immenso astronomo era che «Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono». Una famiglia di umili origini quella da cui proveniva Galileo, con la mamma, la signora Giulia Ammannati, che lavorava commerciando lana e vestiario, mentre il padre Vincenzo era un musicista fiorentino, povero anche se di nobili origini.

GALILEO GALILEI: “FACEVA OROSCOPI PERSONALI A 60 LIRE VENETE”

Galileo Galilei era quindi sempre alla ricerca di denaro, e di conseguenza si era inventato “astrologo”, elaborando dei veri e propri oroscopi personalizzati al prezzo di 60 lire venete, di grande moda in quel periodo grazie anche all’apparizione della Supernova nel 1604. Mario Livio racconta anche la vita privata di Galileo, che ebbe una lunga convivenza con Marina Gamba, padovana, anche se i due non si sposarono mai. La coppie ebbe tre figli, Vincenzo, Virginia e Livia, ma l’astronomo riconobbe solo il primo, e le due ragazze furono costrette a farsi monache, divenendo suor Maria Celeste e suor Arcangela. Virginia, comunque, rimase sempre a fianco del padre, anche quando questi fu imprigionato dall’Inquisizione e in seguito divenne ceco. Quando poi morì, giovanissima, il padre della scienza moderna ne riconobbe le doti e l’intelligenza. Troppo avanti con i tempi, Galileo fu processato come eretico dalla Chiesa, poi sconfessato solamente 359 anni dopo, nel 1992, dall’allora papa Giovanni Paolo II.



© RIPRODUZIONE RISERVATA