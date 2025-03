Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, film su Italia 1 diretto da Joel Crawford

Sabato 8 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione dal titolo Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio.

Si tratta di uno spin-off della saga di Shrek prodotto da DreamWorks Animation nel 2022, che segue dopo 11 anni il primo capitolo intitolato Il gatto con gli stivali.

Alla regia il film maker statunitense Joel Crawford, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2020 con un altro film d’animazione, I Croods 2 – Una nuova era.

La colonna sonora è stata invece curata da Heitor Pereira, musicista e compositore brasiliano, firma delle musiche della saga di Cattivissimo Me.

Per il doppiaggio originale, ritorna ancora una volta l’attore spagnolo Antonio Banderas, voce del Gatto con gli stivali in tutta la saga di Shrek e anche nel primo capitolo di questo spin-off.

Al suo fianco, nuovamente, l’attrice Salma Hayek (voce di (Kitty / Zampe di Velluto), che aveva già lavorato con Banderas in Desperado (1995), C’era una volta in Messico (2003) e Missione 3D – Game Over (2003).

La trama del film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: recuperare le vite perse in mille avventure

Il gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio riprende la storia del mitico Gatto con gli stivali, impegnato in una nuova avventura.

Il nostro protagonista partirà, infatti, alla volta di un viaggio mirabolante con l’obiettivo di trovare la leggendaria “Stella dei Desideri” che, secondo i racconti, sarebbe nascosta nella misteriosa Foresta Nera e potrebbe permettergli di recuperare le vite che ha perso.

Ormai, Gatto ha una sola vita, e proprio per questo motivo chiede aiuto alla sua ex compagna, la bella Kitty “Zampe di Velluto”. Ad accompagnarli in questa nuova e pericolosa spedizione, un randagio un po’ malridotto e giocherellone di nome Perro.

Questo trio scombinato dovrà cercare di arrivare all’oggetto magico prima della famiglia criminale di Riccioli D’Oro e i tre orsi, desiderosi d’usare la stella per entrare in possesso di tutta la magia del mondo. Riusciranno a sconfiggere i loro nemici e Gatto potrà finalmente recuperare le vite che ha perduto?