Il gatto con gli stivali, il cast del film

Giovedì 2 gennaio 2024 va in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14.05, il film d’animazione del 2011 intitolato Il gatto con gli stivali. Questo progetto nasce come spin-off della nota serie cinematografica di “Shrek” e vede alla regia il film maker Chris Miller, che ha girato anche il terzo capitolo di “Shrek” e prestato la voce al personaggio di Kowalski nella pellicola animata “Madagascar”. La colonna sonora è stata realizzata dal compositore di origini britanniche Henry Jackman, firma delle musiche di molteplici film d’animazione campioni d’incasso, come “Ralph Spaccatutto” e “Big Hero 6”.

Per il film Il gatto con gli stivali, il doppiaggio in lingua originale e italiana del protagonista è stato curato dall’attore di fama internazionale Antonio Banderas, che aveva già dato la voce a questo personaggio nella saga di “Shrek”.

Tra i doppiatori originali de Il gatto con gli stivali, alcuni nomi molto amati del mondo dello spettacolo, tra cui: Salma Hayek, Guillermo del Toro, Zach Galifianakis, Amy Sedaris, Billy Bob Thornton, Constance Marie, Conrad Vernon e Bob Joles. Per il doppiaggio italiano, invece: Francesca Guadagno, Alessandro Quarta, Rodolfo Bianchi e Laura Boccanera.

Il gatto con gli stivali, la trama del film

Il film Il gatto con gli stivali narra le avventure di uno tra i personaggi più divertenti della saga di Shrek, con uno sguardo al suo passato, quando era ancora un piccolo gattino abbandonato in un orfanotrofio della cittadina di San Ricardo. Qui il protagonista aveva stretto un legame profondo con un uovo dalle sembianze umane, Humpty Alexander Dumpty, e con lui condivideva il suo grande sogno: mettere le mani su una manciata di fagioli magici e riuscire a ottenere le preziosissime uova d’oro.

Purtroppo, però, i due amici crescendo si allontanano, poiché Humpty ha sempre nutrito una profonda gelosia nei confronti del suo amico e decide di diventare uno spietato criminale, aiutato da una bella gattina di nome Kitty, conosciuta con il soprannome di “Zampe di Velluto”.

Sarà proprio l’uovo a rendere lo stesso Gatto un bandito, coinvolgendolo in un furto e diffamandolo di fronte a tutti gli abitanti. Gatto, però, desidera riabilitare la propria immagine e continua a cercare un modo per sopravvivere fino a quando non arriverà il momento giusto per liberarsi da questo terribile fardello.

Il giorno che tanto aveva aspettato arriva quando scopre che due criminali, Jack e Jill, sono in possesso dei tanto agognati fagioli magici. Proprio mentre cerca di entrarne in possesso, il protagonista fa la conoscenza dell’affascinante Kitty e, nonostante il passato che li divide, decide di allearsi con Humpty per raggiungere le uova d’oro. Questo è l’unico modo che Gatto conosce per poter tornare a testa alta a San Ricardo e riavvicinarsi alla sua madre adottiva Imelda, riuscirà a portare a termine il suo piano?