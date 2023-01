Il gatto con gli stivali/ Su Italia 1 il film spin-off di Shrek

Il gatto con gli stivali, film di Italia 1 diretto da Chris Miller

Il gatto con gli stivali è un film del 2011 di genere animazione, avventura, commedia e fantastico, che andrà in onda su Italia 1 alle ore 16.30 il giorno 2 gennaio. Il film è stato diretto da Chris Miller, prodotto da Joe Aguilar e Latifa Ouaou con la collaborazione di Andrew Adamson, Guillermo del Toro e Michelle Kouyate. Il film è stato distribuito dalla Universal Pictures e prodotto negli Stati Uniti d’America.

La sceneggiatura e la scenografia sono state curate rispettivamente da Tom Wheeler, da Guillaume Aretos e da Gil Zimmerman. I costumi e il montaggio sono stati affidati a Isis Mussenden e a Eric Dapkewicz. Tra i doppiatori originali del cast ci sono Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Amy Sedaris, Billy Bob Thornton, Bob Joles, Conrad Vernon e Constance Marie. Questo è un film spin-off di Shrek ed è il primo film tra tutti quelli riguardanti il personaggio del Gatto con gli stivali.

È stato accolto dal pubblico e dalla critica con una serie di opinioni positive, ricevendo anche numerosi riconoscimenti e la candidatura come miglior film d’animazione. In seguito al film è stata creata una serie TV su Netflix chiamata Le avventure del Gatto con gli Stivali, e un sequel uscito nei cinema italiani a dicembre 2022. Il film ha ottenuto un incasso globale di quasi 555 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 130 milioni di dollari.

Il Gatto con gli Stivali è il primo film di genere animazione della DreamsWorks, prodotto in parte in uno studio indiano appartenente alla Technicolor. La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer insieme al compositore Newton Howard: tra i brani più importanti ci sono A Bad Kitty, One Leche, Jack and Jill, Chasing Tail e The Orphanage.

Il gatto con gli stivali, la trama del film

Il gatto con gli stivali è un combattente e fuorilegge di buon animo, che per vivere ruba. In occasione di alcuni festeggiamenti in un paese spagnolo, Gatto si rifugia in un bar, poiché è ricercato. Lì incontra altri due fuorilegge irlandesi, che hanno preso i Fagioli leggendari, capaci di accrescere una pianta che arriva fino alla terra dei Giganti e all’Oca d’oro, che produce uova in grado di arricchire per sempre.

Gatto cerca di rubare i fagioli, ma dopo una serie di eventi sarà ostacolato da un altro gatto nero mascherato, scoprendo poi la sua identità, ossia Kitty Zampe di Velluto, complice di un suo vecchio amico con cui poi ha avuto delle divergenze. Gatto decide di allearsi con loro per recuperare i fagioli, riuscendo poi a piantarli e a salire fino all’Oca d’oro.

Non tutto va come previsto, poiché i due malviventi irlandesi rapiscono gli alleati di Gatto. Quest’ultimo scopre poi che dall’inizio i 4 erano in combutta per farlo arrestare e verrà condotto in prigione. Infine viene liberato da Kitty e dopo una serie di vicende avventurose, Gatto è ancora una volta un eroe agli occhi di tutti, fuggendo insieme a Kitty.











