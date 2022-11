Il gatto con gli stivali/ Su Italia 1 lo spin off di Shrek

Il gatto con gli stivali, film di Italia 1 diretto da Chris Miller

Riprendendo il filone di sequel e spin-off dei film di Shrek, Il gatto con gli stivali è un film d’animazione che vede protagonista proprio il gatto notoriamente doppiato (in inglese, spagnolo e italiano) da Antonio Banderas. Il filmandrà in onda oggi, 12 novembre, a partire dalle ore 23:15 su Italia 1.

Minions/ Su Italia 1 il film spin off di Cattivissimo me

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, Il gatto con gli stivali è creato da Dreamworks e vede alla regia Chris Miller, che aveva già lavorato nel franchise con Shrek terzo. Tra i doppiatori originali spiccano anche Zack Galifianakis (noto soprattutto per la trilogia de Una notte da Leoni) e il famoso regista Guillermo Del Toro, rispettivamente nei ruoli di Humpty Dumpty e del comandante. La colonna sonora porta il nome di Henry Jackman, già avvezzo alle musiche per film d’animazione tra cui Winnie The Pooh, Ralph Spaccatutto e Big Hero 6.

Lo chiamavano trinità.../ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Il gatto con gli stivali, la trama del film

Il film racconta de Il gatto con gli stivali che, da abile ladro qual è, ha intenzione di rubare dei leggendari fagioli magici a due banditi irlandesi. A ostacolarlo, però, non è solo la difficoltà dell’impresa, ma anche l’intervento di Kitty Zampe di Velluto, braccio destro del suo vecchio amico/nemico Humpty Dumpty, anch’egli alla ricerca dei fagioli. I tre decidono, nonostante tutto, di unire le forze per sottrarre i fagioli a due banditi. Una volta ottenuti e piantati i fagioli magici, i protagonisti verranno trasportati nel leggendario castello oltre le nuvole, dove rubano l’oca dalle uova d’oro al mostro che vi abita.

Shooter/ Su Italia 1 il film di Stephen Hunter, un thriller lungo e dispersivo

Fuggiti dal castello e apparentemente al sicuro, il gatto scopre che i suoi due compagni erano in realtà alleati sin dall’inizio coi banditi irlandesi, finendo così imprigionati per le accuse di Humpty Dumpty e Kitty. In cella fa la conoscenza di Jack, che venuto a sapere della sua vicenda gli rivela che l’aver rubato l’oca ha scatenato la furia della madre, un’oca nota col nome de Il Grande Terrore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA