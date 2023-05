Il gelato più caro al mondo costa 6200 euro/ Giapponese e c’è dell’oro al suo interno

E’ giapponese il gelato più caro al mondo, e può arrivare a superare i 6.000 euro di prezzo (per l’esattezza 6.211 euro). Un dolce che ha fatto il suo ingresso da poco nel Guinness World Records e che porta la firma del marchio nipponico Cellato. Come si legge sul sito del quotidiano Il Mattino, il dessert si chiama byakuya, che tradotto significa notte bianca, e viene venduto al momento a 880mila yen per ogni porzione. Ma a cosa si deve questo prezzo spropositato? Tutta colpa degli ingredienti di cui è composto, a cominciare da una preziosissima foglia d’oro, ovviamente commestibile, quindi il tartufo bianco coltivato ad Alba, in Italia, poi fecce di sakè e anche dei formaggi fra cui il Parmigiano Reggiano.

A supervisionare il progetto è stato lo chef del ristorante RiVi di Osaka, e la creazione del gelato più caro al mondo non è stata semplice visto che ci è voluto un anno e mezzo affinchè venisse trovata la formula perfetta. L’idea era di fondere insieme degli ingredienti europei con quelli giapponesi, per realizzare un dessert che potesse entrare nella storia, raggiungendo appunto il Guinness World Records la scorsa settimana.

IL GELATO PIÙ CARO AL MONDO: SI CONSIGLIA IL CONSUMO DOPO PASSAGGIO IN MICROONDE

Stando a quanto fatto sapere dall’azienda Cellato, la mission non è quella di creare un gelato costoso ma una vera e propria avventura culinaria in grado di unire ingredienti europei a cibi tradizionali giapponesi.

In ogni caso chi volesse provarlo può farlo visto che il gelato più caro al mondo è venduto in Giappone ma anche spedito direttamente ai consumatori. Quando giunge a casa viene allegata una descrizione minuziosa in cui vengono segnalati i passaggi giusti per consumare il gelato, visto che bisogna seguire un percorso preciso per poter godere al meglio dei sapori offerti. Viene ad esempio consigliato di lasciare il gelato a temperatura ambiente prima di consumarlo o eventualmente di passarlo per 10-20 secondi al microonde.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan. The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023













