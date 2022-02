Il GGG – Il Grande Gigante Gentile/ Su Italia 1 il film di Steven Spielberg

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, su Italia 1 un film d’avventura

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile va in onda oggi, 19 febbraio, dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016 e appartiene ai generi cinematografici fantastico e avventura.

Il regista di questo film è Steven Spielberg mentre la sceneggiatura è stata curata da Melissa Mathison. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jermaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader e Adam Godley. Le musiche di questo film sono state realizzate dal premio Oscar John Williams mentre la fotografia è stata curata da Janusz Kaminski.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, la trama del film: un’orfana e…

Leggiamo la trama de Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. Sofia è un’orfana di Londra. Una notte, non riesce a dormire, perché disturbata da numerosi rumori. Per questa ragione, decide di affacciarsi e vedere cosa sta succedendo. Proprio quella notte, succederà qualcosa che gli cambierà la vita. Difatti, Sofia viene rapita da un essere gigante incappucciato, deciso a scappare verso la zona nord del paese, cercando di non farsi notare da tutti gli altri esseri umani. Sofia e il misterioso rapitore arrivano dunque in una caverna al nord del Regno Unito.

Qui la piccola bambina fa la conoscenza di un Gigante che l’ha trasportata nel Paese dei Giganti. Sofia è molto spaventata, ma il Gigante le spiega perché l’ha dovuta rapire. Ormai Sofia aveva visto il gigante e quest’ultimo temeva che potesse dirlo agli altri umani. Questo avrebbe provocato curiosità negli umani che si sarebbero spinti fino al Paese dei Giganti. Dunque, ha dovuto portare con sé la bimba, ma le promette che la crescerà bene e non le farà del male. Sofia nonostante si senta in un primo momento rassicurata, decide di scappare durante la prima notte in questa nuova località.

Tuttavia, viene fermata da un gigante cattivo, che si nutre di carne umana e viene inghiottita. A quel punto Sofia si sveglia e scopre che era tutto un sogno manipolato dal gigante gentile, si trova ancora nella sua caverna. A poco a poco, tra i due si instaura un’amicizia che va oltre le differenze fisiche e mentali. Insieme, il gigante e Sofia riusciranno a trovare la giusta armonia e Sofia potrà anche far comprendere al suo grosso amico cosa fare dei suoi poteri. Inoltre, i due troveranno un modo per combattere Inghiotti-Ciccia, il capo dei giganti malvagi che si nutre di esseri umani. Insomma, i risultati di quest’amicizia saranno davvero straordinari!

Il video del trailer del film “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”





