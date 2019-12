Il GGG – Il grande gigante gentile/ Video, su Canale 5 il film di Steven Spielberg

Il GGG – Il grande gigante gentile va in onda oggi, 23 dicembreo, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Risalente all’anno 2016, “Il GGG” vede spartirsi in tre parti la sua produzione, vista la collaborazione di produttori statunitensi, canadesi e britannici. La regia è senza ombra di dubbio alcuna tra le più prestigiose, affermate ed apprezzate degli ultimi decenni, quella di Steven Spielberg. Ben quattro sono gli Oscar che conferiscono una colorazione dorata alla carriera del regista originario di Cincinnati, il quale secondo la rivista americano Forbes può essere piazzato tra i 500 uomini più ricchi del pianeta. Vasta e variegata è la gamma di successi di cui Spielberg si è reso autore, da “Amistad” a “Lo Squalo”, da “Jurassic Park” a “Duel”, da “La guerra dei mondi” fino ad arrivare a “Munich”. A rendere ancor più pregna di autorevolezza la pellicola vi sono le musiche il cui timbro è quello inconfondibile di John Williams, direttore d’orchestra e compositore statunitense. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei volti di spicco della cultura musicale americana, particolare distintivo di Williams è derivante dal fatto che egli, a completamento di ogni concerto, si porta le mani al volto segnalando al pubblico che è ora di andare a letto. Ad interpretare il ruolo del protagonista è l’attore e direttore artistico britannico Mark Rylance, noto in maniera particolare in ambito teatrale.

Il GGG – Il grande gigante gentile, la trama del film

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile è il nome con il quale si identifica il protagonista, un gigante che contrariamente a tutti coloro che vivono nel suo stesso villaggio non si nutre affatto di bambini. Egli infatti si ciba esclusivamente di Cetrionzoli e Sciroppio. Crocevia della storia è rintracciabile nella notte in cui il Grande Gigante Gentile decide di rapire una ragazza inglese di nome Sophie. Fin da subito quest’ultima si accorge del carattere affabile ed altruista della creatura, dalla quale ella può trarre diversi insegnamenti. Il Grande Gigante Gentile accompagna Sophie al Paese dei Sogni, località nella quale è possibile catturare tutti quei sogni che i bambini fanno quando si addormentano. L’amicizia tra il gigante e la bambina diventa giorno dopo giorno sempre più salda, fino al punto in cui, venendo a conoscenza del fatto che gli altri giganti si stanno preparando a cibarsi di nuove piccole creatore innocenti, i due avvisano niente meno che la Regina d’Inghilterra, con la quale escogiteranno uno stratagemma per sconfiggere definitivamente i nemici.

Il trailer de Il GGG – Il grande gigante gentile





