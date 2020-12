Il GGG – Il grande gigante gentile/ Video, su Italia 1 il film di Steven Spielberg

Il GGG – Il grande gigante gentile va in onda oggi, 6 dicembre 2020, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Questo film, distribuito e prodotto da Walt Disney. è l’adattamento del romanzo di Roald Dahl del 1982, appunto il GGG che in precedenza era stato portato al cinema ne “Il mio amico gigante”. La regia è curata da Steven Spielberg. La sceneggiatura è di Melissa Mathison mentre le bellissime musiche sono di John Williams. Nel cast si trovano i nomi di Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, e Bill Hader.

Il GGG – Il grande gigante gentile, la trama del film

ll GGG è un Grande Gigante Gentile, un essere molto particolare e diverso rispetto agli abitanti del Paese del Gigante che si nutrono invece di esseri umani come San-Guinario. Una notte il GGG rapisce una bambina che vive a Londra, Sophie e la porta nella sua caverna, la piccola che non sa che il gigante è vegetariano all’inizio è molto spaventata dalla creatura ma in seguito si accorge che in realtà il GGG è molto tenero e dolce.

Il gigante decide allora di portarla nel Paese dei Sogni per spiegarle tutto sulla magia e i misteri che conosce portando il loro rapporto di amicizia a crescere velocemente. I giganti però sono pronti a rapire nuovi bambini e fare una strage ed è allora che i due decidono di unire le loro forze per avvisare la Regina d’Inghilterra e mettere fine a questo problema.

