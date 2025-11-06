L'Italia è il terzo Paese al mondo per riserve auree, ma da poco più di dieci anni c'è un problema relativo alla loro proprietà

“Italia beneficia rally oro grazie a salvaguardia riserve auree”: è il titolo di un articolo della Reuters apparso il 15 ottobre scorso, ripreso poi con enfasi in altre sedi (“L’Italia seduta sull’oro: la riserva che vale $ 300 miliardi”).

In periodi di gravi incertezze, l’oro, considerato un bene di protezione e riparo, aumenta in modo esponenziale il suo valore. Non a caso, del resto, esso è componente fondamentale delle riserve degli Stati, detenute e gestite dalle Banche centrali.

E l’Italia, ormai da molti anni, è il terzo Paese al mondo per consistenza di scorte auree, che formano circa il 75% delle suddette riserve: ben 2.452 tonnellate d’oro per un valore stimato di 300 miliardi di dollari, che Reuters stima essere pari a circa il 13% del Pil del 2024.

La pubblicistica ha scoperto o riscoperto la virtù italiana di incrementare le riserve e di non alienarne alcuna parte. Quando ve ne fu bisogno, lo utilizzò come garanzia per un prestito concesso dalla Bundesbank: ma i Governatori dell’epoca, estinto il debito, si affrettarono a recuperare l’oro.

E del resto – come si legge nel pezzo della Reuters – autorevoli accademici lodano tale determinazione, perché si tratta dell’asset più attraente.

Le apparenze sono quindi tutte in senso positivo: ma davvero il beneficio è a vantaggio di tutti gli italiani?

C’è una questione radicale che merita di essere posta nuovamente all’attenzione e della quale ebbi modo di occuparmi su queste pagine tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, in un periodo in cui la sensibilità per i temi delle riserve auree non era affatto paragonabile a quella odierna e porre qualche interrogativo giuridico circa il titolare di queste sembrava una posizione di retroguardia.

In quel periodo, infatti, il Governo Letta adottò un decreto-legge che cambiava profondamente l’assetto della Banca d’Italia, convertito in legge nonostante la strenua opposizione dell’attuale partito di maggioranza relativa (e di qualche autorevole esponente della sinistra): norme rimaste immutate, che inducono a dubitare che le riserve auree siano attualmente nella piena disponibilità degli italiani (per uso di protezione).

In estrema sintesi (poiché la vicenda può trovarsi ricostruita con ampio dettaglio su questo giornale), quel provvedimento consolidò una situazione illegittima protrattasi per molti anni.

Dal 1936 al 2013, era in vigore l’art. 20 R.D. n. 375/1936, che qualificava la Banca d’Italia come istituto di diritto pubblico e limitava la legittimazione a possederne le quote a un novero tassativo di soggetti connotati tutti da tratti pubblicistici, “Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell’Istituto di emissione“: casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale; istituti di previdenza; istituti di assicurazione.

Successivamente alla nota stagione delle privatizzazioni degli anni ’90 dello scorso secolo, le quote rimasero in capo a soggetti che avevano perso i requisiti e i caratteri richiesti dalla normativa e avrebbero quindi dovuto essere restituite allo Stato.

Non fu così.

La l. n. 262/2005 (art. 19, co. 10) impose un preciso termine per la dismissione delle partecipazioni in mano privata, destinandole allo Stato e agli enti pubblici, ma non vi fu data applicazione e soprattutto non venne mai emanato il regolamento che doveva darvi esecuzione. La norma fu anzi osteggiata dalla stessa Banca d’Italia, la cui assemblea straordinaria (composta dei partecipanti al capitale, ormai privatizzati) approvò una modifica statutaria che espungeva una clausola riproduttiva del dettato di legge in materia di limitazione dei soggetti legittimati a detenere quote del capitale.

Il d.l. n. 133/2013, oltre a disporre un ingente aumento del capitale, da 156.000,00 euro e ben 7,5 miliardi di euro, “mediante utilizzo delle riserve statutarie” – debolmente giustificato col riferimento ai relativi proventi fiscali (e tacendo gli effetti di sistema, ben più profondi e preoccupanti) – ha aperto alla partecipazione al capitale di Palazzo Koch di banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione, enti di previdenza e di assicurazione, fondi pensione (nella versione originaria del decreto legge si prevedeva addirittura che alcune di tale tipologie potessero essere anche di altri Paesi europei).

Le quote sono cedibili a soggetti aventi gli stessi requisiti e, anzi, la negoziazione è incentivata in ragione del limite massimo di partecipazione diretta o indiretta al capitale con diritto di voto e agli utili (5%), prevedendo altresì la legittimazione dell’Istituto ad acquistare le proprie quote per sovvenire alla necessità di rispettare il limite (meccanismo di dubbi razionalità e quindi di dubbia legittimità costituzionale, potendo configurare una paradossale locupletazione a favore dei quotisti privati cedenti).

Al contempo il d.l. n. 133 conferma la qualifica di Banca d’Italia come istituto di diritto pubblico: saremmo quindi di fronte a un ente pubblico partecipato maggioritariamente da soggetti privati.

I fautori del provvedimento e la stessa Banca tentarono allora di sostenere che tale pur sostanziale modifica si sarebbe posta in linea di continuità con la natura dell’Istituto centrale e che, in ogni caso, la titolarità delle quote non avrebbe comportato alcun diritto sulle riserve auree.

L’affermazione, oltre che giuridicamente infondata, è stata smentita dalla valutazione che i titolari hanno fatto delle proprie quote: non già – com’è del resto proprio del mercato di tali beni – al valore nominale, bensì in rapporto al patrimonio e dunque anche alle “riserve ufficiali del Paese (oro e attività in valuta verso non residenti nell’area dell’euro)“, secondo il lessico del bilancio di via Nazionale.

Ciò ha tra l’altro apportato un essenziale ausilio alle banche quotiste quanto ai loro problemi di consistenza patrimoniale alla stregua dei criteri di Basilea 3, ponendo (non peregrine) questioni di compatibilità col divieto di aiuti di Stato (tanto che la Commissione chiese chiarimenti, smentendo così la tesi, sostenuta dallo stesso Governo, secondo cui la riforma sarebbe stata determinata da esigenze di conformità all’ordinamento europeo).

È lecito chiedersi allora cosa accadrebbe se lo Stato avesse necessità (o anche solo ritenesse opportuno, com’è accaduto in altri Paesi) utilizzare le riserve auree, ad esempio alienandole.

Molto probabilmente i partecipanti al capitale vanterebbero, se non altro, il diritto a un indennizzo. Ma è altrettanto lecito chiedersi se abbia ancora un fondamento la detenzione delle riserve da parte della Banca d’Italia, con un titolo che, peraltro, viene evocato ma mai precisamente indicato (in altri ordinamenti è ad esempio molto opportunamente stabilito che le riserve auree costituiscono beni demaniali):

venuto meno l’esercizio della funzione monetaria a livello nazionale, l’oro dovrebbe forse essere riconsegnato allo Stato (anche nella prospettiva della garanzia di indipendenza nazionale, sotto il profilo del governo della bilancia dei pagamenti, nonché di quello dell’eventuale necessità di tornare alla divisa nazionale: le riserve auree, si disse nel tornante di tempo di approvazione della riforma, potrebbero garantire l’intera emissione di moneta nazionale).

Il quadro è, insomma, molto incerto e meriterebbe un chiarimento normativo.

Le rassicurazioni più volte formulate da esponenti dell’Istituto – con esatti riferimenti alla provenienza dell’oro dall’esercizio della funzione pubblica monetaria – non possono purtroppo condividersi.

Val la pena di rammentare che il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia presentò, in sede di discussione in assemblea sul d.d.l. di conversione del d.l. n. 133/2013, un ordine del giorno per impegnare il Governo (che aveva posto una ridondante questione di fiducia sulla conversione) “a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d’Italia, a prescindere dall’assetto statutario di quest’ultima; ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all’estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale, entro il termine massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge“.

L’o.d.g. fu respinto e a tutt’oggi la questione resta incerta.

