Il Giardino di Adele “Skincare? Per tutti”/ “Pure gli uomini: ecco la routine ideale”

La skincare e la comprensione del mondo della cosmetica? È per tutti: non è solo un claim efficace ma pure la convinzione di Adelaida, una giovane ragazza che da qualche mese spopola su Instagram col suo canale dedicato al mondo della bellezza e ai consigli per una beauty routine semplice e consapevole. “Il Giardino di Adele” è il nome del suo piccolo progetto che, nell’anno della pandemia e complici anche i lunghi periodi in casa, è cresciuto fino ad avere oggi una fanbase di oltre 22mila follower: anche per questo motivo, nella loro rubrica Lifestyle in onda su RTL 102.5, Ludovica Marafini e Isabella Palmisano hanno deciso di intervistare “Adele”, chiedendole di svelare alcuni dei suoi segreti e di spiegare anche il successo della sua pagina.

Ma cosa è questa skincare per tutti e come nasce la volontà di creare questo oramai seguitissimo profilo che per tante ragazze (e non solo) è diventato un vero e proprio punto di riferimento? “Nasce perché si sente tanto parlare di pelle nell’ultimo periodo e la pagina invece risale a più di un annetto fa, al marzo 2020: è nata soprattutto per una mia esigenza e per aiutare le persone capire un attimo di più la cosmetica, le creme e i sieri che mettiamo sul nostro viso praticamente ogni giorno” ha raccontato la diretta interessata alle due speaker radiofoniche nel corso della lunga chiacchierata, aggiungendo che “skincare per tutti” è il suo motto dato che va contro un luogo comune, ovvero quello che certe beauty routine vadano solo bene per le donne della televisione e sulle riviste…

IL GIARDINO DI ADELE: “SKINCARE? E’ PER TUTTI, ECCO COME…”

“E invece no, è una cosa per tutti dato che tutti abbiamo una pelle e anche le problematiche legate a questa” ha continuato la creatrice del Giardino di Adele, strizzando di fatto l’occhio anche all’universo maschile prima di sfatare un secondo falso mito. Imbeccata dalle due conduttrici sul fatto che oggigiorno vi sono ancora tanti pregiudizi legati alla cura della persona in generale (primo fra tutti quello secondo il quale solo le donne devono truccarsi e farsi belle), Adelaida spiega che non è vero: “Credo sia un falso mito perché ad esempio molti prodotti di bellezza per gli uomini hanno semplicemente un profumo diverso, che noi donne magari riteniamo più maschile, ma gli ingredienti sono gli stessi più o meno, sia per composizione sia per i principi attivi contenuti”.

Appurato che anche per gli uomini possono essere validi i consigli che quotidianamente dà attraverso il suo profilo Instagram, l’ideatrice del Giardino di Adele passa a indicare quali sono i principali step da seguire per una beauty routine a regola d’arte. “Come si fa ad essere costanti? Sta a noi soprattutto: come quando si fa sport perché è una cosa che ci piace, poi basta prenderci la mano, capire che è arrivata l’ora di prendersi del tempo per se stesse e fare qualcosa per noi” spiega l’intervistata che poi passa a sintetizzare i suddetti step. “Ci sarebbero tanti passaggi, anche 15, ma noi diciamo quelli base per una buona routine: alla mattina e di sera è importante detergere il viso due volte al giorno e poi usare un tonico dopo il detergente, meglio se contiene degli acidi che svolgono un’azione importantissima, eliminando le cellule morte dal nostro viso” spiega, aggiungendo che così si evita la formazione di impurità. “E poi anche una buona crema idratante, mentre d’estate è importante una crema solare: ma pure nei mesi freddi dato che i raggi del sole arrivano comunque…”.

