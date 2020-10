Il giardino di gesso/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr e Hayley Mills (7 ottobre)

Il giardino di gesso andrà in onda su Rete 4 oggi, 7 ottobre, alle ore 16.30. Il suo genere è drammatico. Gli interpreti principali di questo film sono Deborah Kerr, John Mills, Edith Evans e Hayley Mills. Il lungometraggio in esame è stato prodotto nell’anno 1964 ed ha alla sua regia Robert Neame. Le musiche, che si sentono in questa pellicola, sono state composte da Malcolm Arnold. Il montaggio del film in esame è frutto del lavoro di Jack Harris, mentre la scenografia è stata creata da Carmen Dillon. Nel giardino di gesso, tra le attrici principali ci sono appunto Deborah Kerr e Hayley Mills. La prima è celebre per essersi aggiudicata un Golden Globe per il lungometraggio Il re ed io. Inoltre nel 1994 ha ricevuto anche il premio Oscar alla carriera. Hayley Mills, invece, è famosa per aver interpretato da ragazza alcuni film della Disney, fra i quali Il segreto di Pollyanna, che le ha permesso di ricevere un Oscar giovanile nell’anno 1961.

Il giardino di gesso, la trama del film

Nel film Il giardino di gesso si parla di una ragazza di sedici anni di nome Laurel, che vive in una grande abitazione appartenente alla nonna, che è La signora St. Maugham. Quest’ultima, a causa del carattere bizzarro di sua nipote, sta cercando una governante che si occupi di lei. Dopo varie ricerche andate a vuoto, ad essere incaricata dell’educazione di Laurel è Miss Madrigal. Costei dimostra di avere fin da subito un carattere forte e determinato, nonostante non abbia nessuna referenza. La governante inoltre sembra nascondere un segreto riguardante la sua vita passata.

Miss Madrigal stringe immediatamente amicizia con il maggiordomo Maitland. Grazie a quest’uomo la donna scopre che, dietro all’indole ribelle di Laurel, vi sono alcuni traumi psicologici legati al fatto che la madre della giovane, tantissimi anni prima, ha abbandonato il padre della ragazza per amore di un’altra persona, causando successivamente la morte del genitore, avvenuta in circostanze poco chiare. In più la governante scopre che la nonna di Laurel cerca di tenere la nipote lontana dalla mamma, e che questo non fa altro che peggiorare la situazione.

Miss Madrigal, allora, proverà a far risvegliare in Laurel sentimenti di amore e rispetto nei confronti della madre. Successivamente, l’oscuro passato della governante verrà alla luce, portando un enorme caos nella grande villa in cui lei è stata assunta. Questa rivelazione sistemerà ogni cosa e Laurel potrà di nuovo ritornare ad essere una ragazza felice e serena.



