Il giardino di gesso/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr e Hayley Mills

Il giardino di gesso va in onda oggi, mercoledì 12 ottobre, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico prodotto tra Stati Uniti d’America e Regno Unito nel 1964 da Ross Hunter e diretto da Ronald Neame. Per la realizzazione della pellicola è stato fondamentale il contributo di attori del calibro di Deborah Kerr, John Mills, Edith Evans e Hayley Mills. Il film è ispirato all’opera teatrale con medesimo titolo realizzata e scritta dalla britannica E. Bagnold. Inoltre, il titolo della pellicola nasce da una circostanza riferita proprio alla sceneggiatura; la nonna di Lauriel infatti definisce lei stessa di gesso il giardino di casa in virtù del fatto che non vede mai crescere alcun fiore. Il film ha ottenuto un discreto successo sia al botteghino che da parte della critica del settore, come testimoniato dal prestigioso premio ottenuto nel 1964 ai National Board of Review Award nella categoria di miglior attrice per Edith Evans.

Il giardino di gesso, la trama del film

Il giardino di gesso racconta la storia di una giovane adolescente che trascorre beatamente la sua vita nella lussuosa casa della nonna, abbastanza tormentata da alcune preoccupazioni dovute proprio agli atteggiamenti della protagonista. La giovane, di nome Lauriel, è considerata dall’anziana leggermente bizzarra nei modi di fare e nei momenti in cui lei è costretta ad assentarsi teme costantemente che possa accaderle qualcosa. Per questa ragione, si mette alla ricerca di qualcuno che possa badare a lei e alla casa così da garantire una maggiore tranquillità per lei e una corretta educazione per Laurel. Quest’ultima però sembra mettere tutto l’impegno possibile per costringere ogni persona assunta a rinunciare al compito. Infatti, tutte le governanti fuggono disperate dopo aver avuto a che fare con Lauriel anche solo per pochi giorni. Qualcosa però cambia quando a richiedere il ruolo è una donna misteriosa di nome Miss Madrigal. Oltre a celare oscure storie riguardanti il proprio passato, sembra riscontrare alcune affinità con la piccola definendosi così sicura di poter gestire la situazione nel migliore dei modi. La nonna non si dimostra particolarmente decisa nell’assegnare il ruolo di governante alla donna, soprattutto in mancanza di un’esperienza pregressa testimoniata e dalle competenze consolidate. Nonostante ciò, vista la disperazione decide di assumerla e di tentare. I primi tempi sono una fase di studio, agevolati dai minuziosi consigli del maggiordomo che cerca di dare una ragione plausibile agli atteggiamenti di Laurel. La piccola era infatti tormentata da una storia infantile piuttosto delicata; la madre aveva scelto di lasciare il proprio marito per dedicare il proprio amore ad un’altra persona, abbandonando di fatto anche la figlia. Come se non bastasse, il padre della piccola era venuto a mancare in un tragico incidente poco dopo. Comprese le circostanze Miss Madrigal cambia approccio nei confronti di Lauriel iniziando a riscuotere un discreto successo. Un’altra questione che alimentava l’irascibilità della giovane era l’opposizione della nonna in merito ad un rappacificamento con la madre. L’anziana infatti era ferma nel voler impedire a tutti i costi che tra le due ci fosse un contatto, anche solo per parlarsi dopo tanti anni. La governante decide però di intromettersi nella questione e di fare in modo di riconciliare madre e figlia stimolando quest’ultima a valutare con attenzione i propri sentimenti nei confronti della donna che l’aveva messa al mondo. A destare scompiglio però sarà la scoperta di un clamoroso passato proprio di Miss Madrigal. Nonostante gli sconvolgimenti inaspettati, tutti troveranno la giusta via per ristabilire i rapporti mancati e la tranquillità familiare.

