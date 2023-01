Il giardino di gesso/ Su Rete 4 il film con Hayley Millis

Il giardino di gesso, film di Rete 4 diretto da Ronald Neame

Il giardino di gesso è un film drammatico del 1964, che andrà in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 gennaio, a partire dalle ore 16:40. La pellicola è diretta da Ronald Neame e vede Deborah Kerr come protagonista, e tra gli altri attori del cast d’eccezione figurano Hayley Millis e suo padre, John Mills – che aveva già lavorato con Ronald Neame, 4 anni prima, nel film Whisky e gloria.

Le musiche del film sono a opera del compositore Malcolm Arnold, mentre la sceneggiatura porta la firma di John Michael Hayes. L’attrice che ha interpretato la signora Maugham, Edith Evans, grazie a questo film si è aggiudicata il premio di miglior attrice non protagonista ai National Board of Review Award. Il film, tratto dalla sceneggiatura teatrale scritta da Enid Bagnold, incuriosisce anche per il suo titolo, apparentemente scollegato da quella che è la trama della vicenda. Il giardino di gesso (The chalk garden nel titolo originale in inglese) fa riferimento alle lagnanze della signora Maugham riguardo il proprio giardino, che lei lamenta sembrare di gesso dal momento che non riesce a crescerci nulla.

Il giardino di gesso, la trama del film

La trama de Il giardino di gesso si svolge nella magione della signora Maugham che, in pensiero per la nipote adolescente Laurel, decide di assumere una tutrice per prendersi cura e addolcire il carattere difficile della ragazza.

Tutte le candidate scelte dalla signora Maugham, però, non resistono a molto a causa della ritrosia della ragazza, finché la nonna disperata non assume Miss Madrigal, una signora misteriosa che però riuscirà a conquistarsi le simpatie di chi le sta intorno. Miss Madrigal riesce anche a entrare in sintonia con Laurel, e una confidenza del maggiordomo nel fa scoprire che la ragazza soffre per un trauma infantile, legato alla separazione dei genitori, alla morte del padre e agli scarsi rapporti che ha con la madre per decisione della nonna. Mentre Miss Madrigal cerca di far riappacificare la famiglia, i segreti del suo passato vengono piano piano a galla, e questo sarà un altro inconveniente per lei e per quella che sta diventando la sua nuova famiglia.

