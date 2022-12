Il giardino segreto/ Su Canale 5 il film con Colin Firth

Il giardino segreto, film di canale 5 diretto da Marc Munden

Il giardino segreto va in onda oggi, mercoledì 14 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film fantasy del 2020, distribuito da Lucky Red, Amazon Prime Video e prodotto da Heyday Films, StudioCanal. La regia è di Marc Munden, tra i suoi film più recenti ricordiamo: Tripla identità, mentre le serie televisive di maggiore interesse sono: The third day, Quantico e Philip K. Dick’s Electric Dreams.

Nel cast de Il giardino segreto troviamo la piccola Dixie Egerickx protagonista di Giorni d’estate e Il mistero di Aylwood House. Colin Firth interpreta Lord Archibald Craven. L’attore nel 2011 vince 1 Premio Oscar, 1 Golden Globe, 1 BAFTA, 1 European Film Awards e 1 SAG come migliore attore protagonista per Il discorso del re. I suoi film più recenti sono: Empire of light e L’aria dell’inganno operazione Mincemeat. Nel cast abbiamo Julie Walters, Isis Davis e Jemma Powell.

Il giardino segreto, la trama del film

Il giardino segreto narra la storia di Mary interpretata da Dixie Egerickx, una ragazzina figlia di genitori inglesi ma nata in India. A causa dello scoppio di una epidemia, i suoi genitori si ammalano e lasciano la bambina orfana. A prendersi cura di lei ci pensa uno zio, Lord Archibald Craven, rimasto vedovo e residente in una maestoso castello nello Yorkshire.

Per motivi di lavoro lo zio si assenta spesso di casa e Marie trascorre le sue giornate in compagnia di Martha la domestica. Un giorno mentre parlano, la donna le rivela l’esistenza nella villa di un giardino, che veniva curato dalla signora Craven fino a quando è rimasta in vita. Dal quel giorno la ragazzina si mette alla ricerca del giardino che diventerà presto il luogo magico dove trascorrere il suo tempo lontana dai fasti della casa. In quel paradiso naturale la bambina scopre i segreti della famiglia e un luogo magico dove liberare i suoi pensieri e lavorare di immaginazione.

