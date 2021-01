Il giardino segreto/ Su Rete 4 il film con Andrew Knott (oggi, 4 gennaio 2021)

Il giardino segreto va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, dalle ore 16:40. Si tratta di una film prodotto è girato nel 1993 grazie ad una coproduzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti d’America con la regia è affidata a Agnieszka Holland come soggetto tratto dall’omonimo libro scritto da Frances Hodgson Burnett nel 1910 mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Caroline Thompson. Il montaggio è stato realizzato da Isabelle Lorente mentre del cast sono presenti tra gli altri Andrew Knott, Kate Maberly, Heydon Prowse, Maggie Smith. Laura Crossley, John Lynch, Walter Sparrow e Frank Baker.

Il giardino segreto, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Il giardino segreto. In una piccola cittadina dell’India una bambina di 10 anni di nome Mary è costretta a trascorrere gran parte delle giornate da sola in virtù di genitori che non si occupano praticamente mai di lei. Durante uno dei tanti impegni quotidiani della coppia di genitori per le loro esigenze dal punto di vista professionale, accade un terribile incidente e così la bambina si ritrova sola al mondo.

A questo punto la bambina è costretta a lasciare la sua attuale casa e andare a vivere in una zona differente presso la casa di suo zio che è anche il suo tutore. Suo zio ha sposato la sorella gemella della madre a sua volta deceduta in circostanze quanto mai misteriose. La bambina si ritrova a vivere in una casa enorme fatta di tantissime stanze nella quale ci sono tanti dipendenti che si occupano delle varie esigenze quotidiane. Lo zio impartisce delle regole alla propria nipotina, in particolar modo vuole che non si cacci nei guai andando a curiosare in una zona del palazzo che è diventata off limits.

La bambina essendo molto curiosa ed avendo fatto amicizia con una giovane cameriera, decide di avventurarsi all’interno di queste stanze ritrovando quella che era la camera in cui è morta sua zia. All’interno di questa camera trova una serie di oggetti misteriosi ed interessanti che catturano la sua curiosità ed in particolar modo una chiave.

Nei giorni successivi passa molto tempo con la sua nuova amica la quale le mostra come essere più indipendente e come muoversi al meglio all’interno di quell’enorme struttura. Un giorno mentre sta visitando il grande giardino si rende conto di un ingresso sbarrato e completamente coperto dall’edera. Il cancello per essere aperto richiede una chiave e immediatamente la bambina si rende conto che la chiave in oggetto è quella trovata nella stanza della zia. La bambina corre a prenderla e apre quella porta ritrovandosi in un giardino segreto che praticamente non è stato più curato dal momento in cui è morta la zia. A questo punto la bambina decide di prendersi cura di quel giardino portando avanti una sorta di manutenzione segreta e lo condivide con il fratellino della sua nuova amica che è anche il giardiniere.

