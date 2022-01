Il giardino segreto/ Su Rete 4 il film con Maggie Smith

Il giardino segreto, film di Rete 4 diretto da Agnieszka Holland

Il giardino segreto andrà in onda nel piccolo schermo su Rete 4 durante il pomeriggio, a partire dalle ore 16.45, di oggi 3 gennaio. La regia è di Agnieszka Holland, con Maggie Smith, Heydon Prowse, John Lynch e tanti altri. Il titolo originale è in lingua inglese. Il genere è drammatico e ambientato negli Stati Uniti.

La nuova edizione di questo film presenta un fantastico cast, infatti lo zio anziano è interpretato da Colin Firth e la governante della bambina, ovvero Julie Walters (la quale ha vestito i panni di un personaggio in Harry Potter). I due ragazzini sono Dixie Egerickx ed Edan Hayhurst. Il regista è Marc Munden, il quale ha diretto anche la serie Utopia.

Il giardino segreto, la trama della pellicola: una bimba di dieci anni e…

Leggiamo da vicino la trama de Il giardino segreto. Mary Lennox è la protagonista di questo film. Si tratta di una bimba di soli dieci anni viziata e che fa tanti capricci, la quale abita in una bellissima casetta in India. La bimba è servita e badata dalla cameriera e purtroppo risente molto del fatto che non è stata mai calcolata prima dai genitori, i quali non l’hanno mai coccolata e dato le attenzioni che invece meritava. Purtroppo sono vittime del colera e la bimba viene affidata allo zio Craven, in una casa molto grande e isolata in Inghilterra.

Lo zio è molto triste per il lutto e quindi non le da le giuste attenzioni, lei per ammazzare il tempo vive molte avventure, specialmente in giardino, dove scopre diversi segreti, come il giardino e un cuginetto della sua stessa età. La ragazzina purtroppo si annoia molto, quindi vuole trovare qualche passatempo nel quotidiano e la sua tata alcune volte non si accorge delle sue marachelle.

In questa villa in lei cresce la gioia di vivere e mette anche in piedi il suo cuginetto malandato e la felicità di questa ragazzina si nasconde proprio in questo giardino magico e inaccessibile, proprio perché lo zio non vuole che si vada in questo posto segreto. Mentre esplora di nascosto il giardino, il quale una volta era curato dalla zia defunta, sente ogni notte un pianto e non sa di chi sia.

Questo film è stato scritto nel 1910 e presenta una figurazione impeccabile, ma non riesce a ottenere completamente il successo sperato, in quanto gli aspetti decorativi sono caratterizzati da un eccessivo carico di elementi. I paesaggi dello Yorkshire sono sicuramente da non perdere, ma anche i primi piani della ragazzina. Questa storia è tratta da un romanzo noto e riguarda le vicende di una bambina rimasta orfana poiché i genitori sono morti per una malattia. La bambina è stata affidata allo zio che vive in Inghilterra in una grande villa in un posto isolato e lei ha fatto amicizia con un bimbo e un suo cugino coetaneo, i quali insieme scopriranno un giardino.

