IL GIGANTE/ Il capolavoro di George Stevens con un cast eccezionale

È considerato un classico del cinema americano, in grado di tracciare un solco tra le generazioni. Un’opera in grado di raccontare gran parte della storia degli Stati Uniti, con un cast semplicemente stellare: parliamo de Il Gigante, capolavoro di George Stevens, disponibile in versione 4K ultra HD + Blu-Ray con Warner Bros. Entertainment.

SINOSSI – Bick Benedict (Hudson), ricco padrone di un ranch, e Jett Rink (Dean), povero cowboy, corteggiano entrambi Leslie Lynnton (Taylor), una bellissima ragazza del Maryland appena giunta in Texas. Lei sposa Benedict, ma rimane scioccata dal razzismo bigotto dei texani bianchi verso i locali di origini messicane. Rink scopre il petrolio in un piccolo pezzo di terra e, ormai ricco, acquista tutte le terre che circondano il ranch dei Benedict, ma i pregiudizi di questi alimentano un conflitto destinato a durare per generazioni.

Tratto dal romanzo omonimo pubblicato da Edna Farber nel 1949. Il Gigante ha ottenuto nove candidature agli Oscar e si è assicurato il premio per la miglior regia. L’opera di Stevens vanta uno straordinario lavoro di scrittura cinematografica, con una grande costruzione dei personaggi.

Un film epico, che va ben oltre la bella confezione. Tra l’attenzione al paesaggio e al legame della terra, Il Gigante offre allo spettatore numerosi spunti di riflessioni su tematiche delicate come la condizione femminile, il razzismo e lo spirito di ribellione dei giovani. Grandissimo cast, impossibile non citare James Dean al suo ultimo film: il celebre attore morì in un incidente stradale poco prima che le riprese fossero finite, all’età di 24 anni.

Il Gigante di George Stevens è disponibile in versione 4K ultra HD + Blu-Ray

